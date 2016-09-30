Лавров отказался принести извинения за сбитый Боинг MH17

Россия намерена дождаться окончательных результатов расследования, так как оно еще не закончено.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался извиняться за гибель рейса MH17 в связи с докладом нидерландской комиссии, согласно которому ракетный комплекс Бук, из которого сбили самолет, прибыл в Донбасс из России, а затем был увезен обратно.





"Принести извинения за что?" - спросил он в ответ на предолжение ведущего Би-би-си Стивена Сакура принести извинения в связи с обнародованной комиссией информацией.





По словам министра, Россия намерена дождаться окончательных результатов расследования, так как оно еще не закончено. "Есть сто имен, фигурирующих в расследовании, но они пока даже не проходят в качестве подозреваемых", - добавил он.

Лавров заявил, что Россия обнародовала и предоставила комисии огромный объем данных относительно крушения самолета, но не получила на них реакции. В то же время, как утверждает министр, принятые комиссией во внимание данные, полученные от Украины и США, обнародованы не были.





Ранее схожую с Лавровым позицию высказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, принявший участие в передаче Би-би-си HARDtalk, которую также вел Сакур. Песков тогда сказал, что Россия не склонна считать выводы комиссии "окончательной правдой".





Доклад, о котором идет речь, был опубликован 28 сентября. Комиссия заявила, что ракета, сбившая самолет, была запущена из населенного пункта Снежное. Он находился под контролем сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики.



