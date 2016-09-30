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30 сентября 16, 16:59
Лавров отказался принести извинения за сбитый Боинг MH17
Лавров
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Согласно докладу нидерландской комиссии ЗРК Бук, из которого сбили самолет, прибыл в Донбасс из России.
Россия намерена дождаться окончательных результатов расследования, так как оно еще не закончено.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отказался извиняться за гибель рейса MH17 в связи с докладом нидерландской комиссии, согласно которому ракетный комплекс Бук, из которого сбили самолет, прибыл в Донбасс из России, а затем был увезен обратно.

"Принести извинения за что?" - спросил он в ответ на предолжение ведущего Би-би-си Стивена Сакура принести извинения в связи с обнародованной комиссией информацией.

По словам министра, Россия намерена дождаться окончательных результатов расследования, так как оно еще не закончено. "Есть сто имен, фигурирующих в расследовании, но они пока даже не проходят в качестве подозреваемых", - добавил он.
Лавров заявил, что Россия обнародовала и предоставила комисии огромный объем данных относительно крушения самолета, но не получила на них реакции. В то же время, как утверждает министр, принятые комиссией во внимание данные, полученные от Украины и США, обнародованы не были.

Ранее схожую с Лавровым позицию высказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, принявший участие в передаче Би-би-си HARDtalk, которую также вел Сакур. Песков тогда сказал, что Россия не склонна считать выводы комиссии "окончательной правдой".

Доклад, о котором идет речь, был опубликован 28 сентября. Комиссия заявила, что ракета, сбившая самолет, была запущена из населенного пункта Снежное. Он находился под контролем сторонников самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Korrespondent
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