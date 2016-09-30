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30 сентября 16, 18:07
Премьер Канады Трюдо снялся с террористом в Монреале
Трюдо
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Мужчина, который сфотографировался с Трюдо, возможно причастен к похищению американцев в Сирии.
Мужчина, который сфотографировался с Трюдо, возможно причастен к похищению американцев в Сирии.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал селфи с мужчиной, которого подозревают в террористической деятельности, сообщает CBC.

Телеканал провел свое расследование, в ходе которого выяснил, что мужчина, который сфотографировался с Трюдо 18 декабря прошлого года, когда премьер-министр вышел пообщаться к публике после интервью в Монреале, является одним из тех, кто может быть причастен к похищению двух американцев в Сирии в 2012 году.

Журналистам стало известно, что за несколько месяцев до этого дом мужчины обыскивали полицейские по делу о похищении в Сирии. Отмечается, что мужчина находится в авиационном стоп-листе на территории США.

Ранее Трюдо с голым торсом попал на свадебную фотографию. Кроме того, принц Джордж отказался пожать руку канадскому премьеру.

Джастин Трюдо - старший сын 15-го премьер-министра Канады Пьера Эллиота Трюдо. Свой пост он занял в ноябре 2015 года и стал вторым самым молодым премьером в истории страны.

В прошлом Джастин Трюдо был боксером-любителем, работал инструктором по сноуборду и даже сыграл роль офицера в минисериале CBC The Great War.
Korrespondent
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