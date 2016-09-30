Премьер Канады Трюдо снялся с террористом в Монреале

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо сделал селфи с мужчиной, которого подозревают в террористической деятельности, сообщает CBC.
Телеканал провел свое расследование, в ходе которого выяснил, что мужчина, который сфотографировался с Трюдо 18 декабря прошлого года, когда премьер-министр вышел пообщаться к публике после интервью в Монреале, является одним из тех, кто может быть причастен к похищению двух американцев в Сирии в 2012 году.
Журналистам стало известно, что за несколько месяцев до этого дом мужчины обыскивали полицейские по делу о похищении в Сирии. Отмечается, что мужчина находится в авиационном стоп-листе на территории США.