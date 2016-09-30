Лукашенко назвал распад СССР мировой катастрофой

Президент Беларусь Александр Лукашенко назвал распад СССР катастрофой для всего мира, передает Белта.

"Я однозначно рассматриваю распад Советского Союза как катастрофу, которая имела и имеет негативные последствия во всем мире. Ничего хорошего от распада мы не получили", - сказал белорусскийлидер в ходе выступления в Пекинском университете.

По словам Лукашенко, что во времена СССР были бы невозможны конфликты, которые происходят сейчас на Ближнем Востоке или в Африке.

"Исчез Советский Союз, и, вы видите, мир заколебался на одной опоре. Я не осуждаю здесь американцев, но факт остается фактом. Опора одна - и мир шатается", - заявил президент Беларуси.