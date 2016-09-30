Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.08
USD
25.91
RUB
0.41
EUR
28.98
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
29.33
USD
26.11
RUB
0.41
Новости
Мир
30 сентября 16, 18:19
Лукашенко назвал распад СССР мировой катастрофой
лукашенко
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Исчез Советский Союз и мир заколебался на одной опоре, отметил президент.

Президент Беларусь Александр Лукашенко назвал распад СССР катастрофой для всего мира, передает Белта.

"Я однозначно рассматриваю распад Советского Союза как катастрофу, которая имела и имеет негативные последствия во всем мире. Ничего хорошего от распада мы не получили", - сказал белорусскийлидер в ходе выступления в Пекинском университете.

По словам Лукашенко, что во времена СССР были бы невозможны конфликты, которые происходят сейчас на Ближнем Востоке или в Африке.

"Исчез Советский Союз, и, вы видите, мир заколебался на одной опоре. Я не осуждаю здесь американцев, но факт остается фактом. Опора одна - и мир шатается", - заявил президент Беларуси.
Korrespondent
Ещё по теме:
Беларусь деноминирует свою нацвалюту
Убийство Шеремета: лобовая атака на критическую журналистику
ИГИЛ применит "грязную бомбу" на Олимпиаде в Рио?
В Черном море найдены живые организмы на глубине 1960 метров
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Премьер Канады Трюдо снялся с террористом в Монреале
noimageЛавров отказался принести извинения за сбитый Боинг MH17
noimageРоссия стала образцом растущей автократии
noimageMH17: В Нидерландах срочно вызван посол РФ из-за критики
noimageСоветник минобороны Саудовской Аравии: Западу не победить ИГ
Лента новостей
Загрузка...