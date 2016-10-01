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1 октября 16, 00:04
Право улыбаться в паспорте отстаивают в суде
суд
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Во Франции мужчина борется за право сфотографироваться для паспорта с улыбкой на лице.
40-летний мужчина обвинил государство в "злоупотреблении властью", сообщает 112 Украина со ссылкой на Sky News.

Ему запретили использовать в паспорте фотографию, на которой он изображен с улыбкой Моны Лизы. Его выражение лица было расценено как "слегка ироничная гримаса, которая граничит со сдержанной улыбкой".

Позже мужчина подал в суд, чтобы оспорить постановление правительства. По его словам, во Франции необходимо отменить закон, запрещающий людям улыбаться.

Издание подчеркивает, что по правилам Франции человек должен быть с нейтральным выражением лица и не улыбаться во время фотографирования для паспорта.

Источник: from-ua
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