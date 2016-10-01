Как правнуки королевы Елизаветы II поиграли в Канаде (ФОТО)

Те, кто следит за передвижениями королевской семьи, теперь точно знают, что надувные шарики — лучший способ привлечь внимание 16-месячной принцессы Шарлотты.





Ее брат принц Джордж решил, что нет ничего лучше, как запускать мыльные пузыри в сторону своего отца, принца Уильяма, несмотря на то, что тот в будущем станет королем Канады и Великобритании.













Местные газеты заполнены фотографиями визита будущего короля, его супруги и детей. Кроме того, все отдают себе отчет, что вряд ли им доведется снова увидеть Джорджа и Шарлотту на публике в ближайшем будущем.













Уильям и Кейт настаивают на том, чтобы их дети росли как можно более нормально, а не под взглядами публики. Именно поэтому детская вечеринка в Виктории привлекла столь много внимания.













Журналисты услышали как принц Уильям спросил свою дочь, не хочет ли она лопнуть воздушный шарик, на что она ответила «поп». Принцесса Шарлотта также рассмешила всех присутствующих, когда она попыталась поднять огромную гирлянду из воздушных шаров при входе в детский зоопарк.













Принц Джордж был очевидно доволен всем и запускал мыльные пузыри как в сторону отца, так и принцессы Шарлотты.













Герцог и герцогиня Кембриджские были очевидно довольны эти детским днем, а также тем, что их отпрыскам удалось поиграть с другими детьми.



