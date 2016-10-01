Карл Роув: Что будет в Украине, если Трамп победит

В рамках 13-й встречи Ялтинской Европейской Стратегии одним из выступающих, рассказавших о нынешней президентской гонке в США, был старший советник 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, один из самых опытных американских политконсультантов - Карл Роув.





Его жизнь связана с американской политикой уже много десятилетий - покинув университет в 1971 году, на следующий год он уже участвовал в кампании президента Ричарда Никсона, а следующие два десятилетия неоднократно был вовлечен в избирательные кампании сенаторов, конгрессменов и губернаторов от Республиканской партии. Роува называют архитектором обеих побед Буша на выборах губернатора Техаса в 1994 и 1998 годах, а также на выборах президента США в 2000 и 2004 годах, причем в последнем случае об определяющем вкладе Роува в победе над кандидатом от демократов, нынешним госсекретарем Джоном Керри заявил сам Буш.

В 2001-2007 годах Роув был старшим советником президента, а в 2004-2007 годах одновременно был заместителем главы его администрации. Буш называл его "гениальным мальчиком" и "цветком на навозе"(turd blossom - название цветов, которые прорастают на навозе в Техасе весной, в понимании Джорджа Буша - ласкательный термин, учитывая сферу, в которой был занят Роув). Из-за роли в поражении Джона Керри на выборах, руководства заседаниями рабочей группы по Ираку перед вторжением в эту страну у Роува было огромное количество оппонентов. Его называли серым кардиналом администрации, ее мозгом и одним из инициаторов интервенции в Ирак. В 2007 году Роув ушел в отставку и после этого регулярно публикуется в американских СМИ, выступает как эксперт в телеэфире и прекрасно осведомлен о ситуации в Республиканской партии изнутри. В нынешней президентской гонке Роув отказался поддержать на выборах Дональда Трампа из-за того, что кандидат публично оскорбил его во время выступления.





В интервью Карл Роув оценил слабые и сильные стороны президентских кампаний Дональда Трампа и Хиллари Клинтон и дал прогноз относительно политики США в отношении Украины, если на выборах в ноябре победят Дональд Трамп и Республиканская партия.





- Наибольшее внимание в ходе текущей президентской кампании привлекает республиканский кандидат Дональд Трамп и его заявления. Как вы оцениваете эффективность его кампании?





- Если смотреть на данные опросов, по состоянию на 7 августа Хиллари была на 7,9% впереди него, в сентябре отрыв между ними сократился до 3%. В некоторой степени у него эффективная кампания, потому что разрыв теперь незначительный. Вы можете сказать, что она позволила вырваться ему вперед, и это частично оправдано, но Трамп выделяется своей необычной кампанией. Достаточно ли это для победы? Мне кажется, мы пока не можем это спрогнозировать.





- Этот стиль кампании Трампа - это новое качество республиканского истеблишмента США ?





- Я думаю она уникальна. Он вел популярные телепрограммы, был знаменитостью. Проведено исследование, в рамках которого проанализировано 80 новостных телепрограмм между июнем 2015 года, когда он вступил в гонку, и июнем 2016 года, когда он обеспечил себе выдвижение в президенты от республиканцев. Согласно результатам, 60% времени посвященного президентским выборам отводилось ему, и только 40% остальным 20 кандидатам в президенты, включая Хиллари Клинтон. Я не думаю, что такие люди (как Трамп, - ред.) могут участвовать в кампаниях регулярно. В любом случае - если он будет избран, если пробудет на посту два срока, или же не будет избран - следующий кандидат будет куда более стандартным, обычным. Возможно, это будет кто-то, кто работал в Конгрессе, был сенатором, губернатором или мэром города.





- Вы верите в победу Дональда Трампа?





- Он более слабый кандидат. Демократы выигрывали 18 штатов и федеральный округ Колумбия на предыдущих шести выборах, которые дают 242 голоса в коллегии выборщиков. Для победы на президентских выборах в США нужна поддержка как минимум 270 выборщиков. Некоторые штаты, за которые обычно ведется борьба, например Колорадо и Нью-Мексико, уже вне игры, демократы возьмут их. Он хочет взять все штаты, где выиграл Митт Ромни (кандидат республиканцев на президентских выборах в 2012 году, - ред.), но у него есть трудности в трех из этих штатов, он хочет также победить во Флориде, в Огайо и кое-где еще. Сейчас он лидирует во всех штатах, где победил Митт Ромни, за исключением Северной Каролины. Даже если он возьмет Огайо, Флориду и Неваду, где он ведет в опросах, это даст ему 265 голосов выборщиков, на пять меньше, чем нужно.





- Тяжелая борьба за выдвижение на пост президента внутри Республиканской партии в этом году, конфликты между истеблишментом и Трампом, между ним и другим претендентом на выдвижение от республиканцев Тедом Крузом - это начало раскола партии?





- Нет. Если Трамп выиграет президентские выборы, он будет лидером Республиканской партии, если он проиграет их... Вы знаете, это не обычное политическое движение. Когда выдвигался Барри Голдуотер (консервативный кандидат республиканцев на выборах 1964 года, который с огромным отрывом проиграл президенту-демократу Линдону Джонсону, - ред.), консерваторы получили контроль над Республиканской партией, и многие партийные лидеры и функционеры поддержали его. Когда Рейган стал во главе партии, мы все стали рейганистами. Если Трамп проиграет, я не думаю, что он сможет оказывать влияние в партии в следующие годы. Люди будут говорить, что в гонке, в которой мы должны были победить, он проиграл из-за своего поведения и позиций, которые отстаивал. Если он выиграет - это будет другая история, будет битва внутри Республиканской партии. Партия традиционно выступала за свободную торговлю, теперь не будет. Партия традиционно сильно поддерживала НАТО, развитие армии, выступала за жесткий подход в отношении Путина. Вопрос в том, насколько Трамп поддерживает все это. Он говорил о значительном увеличении военного бюджета, что очень хорошо, также в прошлом году на этой конференции (на встрече Ялтинской Европейской Стратегии в 2015 году Дональд Трамп выступил по видеомосту, - ред.) он заявил, что поддерживает украинцев в их борьбе с Россией.





"Манафорта заставили уйти. Я не думаю, что это повредит отношениям Украины и США, если Трамп победит. Одна из причин, почему Манафорт ушел: Трамп не был осведомлен о его связях. Манафорт ушел, потому что Трамп читал газеты, как и любой другой американец, и сказал: знаешь что, пора тебе уходить."





- В августе Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало документы, которые могут быть доказательством получения значительных сумм средств от партии беглого украинского диктатора Виктора Януковича американским политтехнологом Полом Манафортом. После этого Манафорт объявил о своей отставке с должности координатора кампании Дональда Трампа. Может ли такая вовлеченность украинских чиновников в предвыборную кампанию в США навредить отношениям Вашингтона и Киева, если Трамп будет избран президентом?





- Его (Пола Манафорта, - ред.) заставили уйти. И я не думаю, что это повредит отношениям Украины и США, если Трамп победит. Одна из причин, почему Манафорт ушел: Трамп не был осведомлен о таких его связях, это была проблема. Манафорт ушел, потому что Трамп читал газеты, как и любой другой американец, и сказал: знаешь что, пора тебе уходить.





"Кто бы не был избран президентом, Хиллари или Трамп, если Путин решит следующего президента США испытать на прочность своими действиями в Украине, я думаю, он в любом случае будет очень расстроен ответными действиями"

- Многие эксперты оценивают заявления Трампа как пророссийские. Стоит ли нам ожидать, что его политика, в случае победы на президентских выборах, будет дружественной по отношению к России?





- Не стоит преувеличивать. Вспомните, Хиллари Клинтон стояла за перезагрузкой отношений с Россией и даже утверждает, что она была успешной. Вовсе не была. Я думаю, что кто бы ни был избран президентом, Хиллари или Трамп, если Россия захочет их испытать в отношении Украины, то они полностью отступятся от малейших признаков поддержки России. И если Путин решит следующего президента США испытать на прочность своими действиями в Украине, независимо от того, кто им будет избран, я думаю, он будет очень расстроен ответными действиями.





И я считаю, Трамп был прав, когда критиковал администрацию Обамы за недостаточную жесткость в этом вопросе (агрессии России против Украины, - ред.). Америка должна быть лидером. Но этого нет сейчас. В Сирии нет ни плана, ни стратегии. И нет ни одной части мира, которая стала бы безопаснее за последние 8 лет.





"Многие республиканцы, в том числе те, которые работают в Конгрессе, занимают ответственные должности в армии, системе внешней политики, с глубоким недоверием относятся к Путину, и если Трамп станет президентом, эти люди будут иметь большое влияние на его внешнюю политику"





- У Дональда Трампа есть как минимум два внешнеполитических советника, которые выступают за укрепление отношений с Россией: Майкл Флинн, директор Разведывательного управления Пентагона в 2012-2014 годах, и Картер Пейдж, бывший функционер Merill Lynch, имевший дело с Газпромом во время работы в московском представительстве этого инвестбанка. Будут ли они иметь влияние на его внешнюю политику?





- Ну, у него есть и такие советники как Руди Джулиани (экс-мэр Нью-Йорка, - ред.) и Роджер Уэйлз (медиа-консультант президентов-республиканцев Ричарда Никсона, Рональда Рейгана и Джорджа Буша-старшего, а сейчас Дональда Трампа, - ред.), которые отрицательно отзывались о Путине. Я понимаю, почему здесь в Украине так обеспокоены заявлениями Трампа. Но я думаю, если он будет избран, вы будете приятно удивлены.





Вспомните, в Республиканской партии, всегда сильно доминировали настроения антикоммунизма. Коммунизм ушел, но Россия осталась. И многие республиканцы, в том числе те, которые работают в Конгрессе, занимают ответственные должности в армии, системе внешней политики, с глубоким недоверием относятся к Путину, и если Трамп станет президентом, эти люди будут иметь большое влияние на его внешнюю политику.





"Если взглянуть на кампанию в целом, у нас есть два непопулярных кандидата. 58% избирателей негативно относятся к Трампу и 55% - к Клинтон. Это гонка по нисходящей, кандидаты соревнуются в том, кто из них менее плохой, и кто из нее выйдет победителем - вопрос"





- Как вы оцениваете преимущества и слабости кампании Хиллари Клинтон?





- Она выглядит более традиционной и лучше организована на местах, в ней больше телерекламы, штабной работы, хорошо идет рекрутирование волонтеров.





Все же, если взглянуть на кампанию в целом, у нас есть два непопулярных кандидата. 58% избирателей негативно относятся к Трампу и 55% - к Клинтон. Это гонка по нисходящей (кандидаты соревнуются в том, кто из них менее плохой, - ред.) и кто из нее выйдет победителем - вопрос. Люди говорят, либо я хочу перемен, а он символизирует перемены, или же говорят, что она достаточно опытна для этой должности. У Клинтон больший перевес среди выборщиков, и у нее еще некоторое преимущество в том, что ведет традиционную кампанию. А у Трампа есть преимущество в том, что он кандидат перемен, и энергия его сторонников выше, чем у сторонников Хиллари.





- Дональд Трамп не популярен среди избирателей-афроамериканцев и латиноамериканцев. Что он может сделать, чтобы получить голоса этих избирателей?





- Это очень тяжело. Если он предложит объединяющий и оптимистический посыл, он может чуть улучшить свое положение. В целом его стратегия уже определена и направлена на белый рабочий класс со средним образованием, повышение явки этих людей на выборах. Сейчас явка среди этих людей по опросам может достичь только 53%, а среди получивших образование не ниже колледжа - 78%. И его задача сейчас - сделать явку людей со школьным образованием такой же высокой, как среди людей с университетским образованием. Но это очень трудно сделать, особенно если учитывать, что у него нет такого штаба, сотрудники которого проявили бы внимание к этим людям, ходили от двери к двери и заполнили их почтовые ящики.





- В начале сентября Хиллари Клинтон чуть не упала в обморок на одной из встреч. Может ли она покинуть кампанию из-за состояния здоровья и кто может ее заменить в качестве кандидата от демократов?





- У нее была пневмония в течение нескольких дней, но это не трагедия. Что является трагедией, так это то, что она скрыла это от нас. Начали говорить, что у нее ужасный кашель, это все было диагностировано в пятницу, а люди узнали об этом лишь в воскресенье вечером. Это была ошибка. А кампанию она не покинет.





Интервью подготовлено при содействии Ялтинской Европейской Стратегии (YES)



