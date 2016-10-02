Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.08
USD
25.91
RUB
0.41
EUR
28.99
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
29.34
USD
26.12
RUB
0.41
Новости
Мир
2 октября 16, 18:53
В Милане прогремел взрыв, 90 человек пострадали (ФОТО)
Взрыв
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В приморском испанском городе Малага в воскресенье, 2 октября, прогремел мощный взрыв с дальнейшим пожаром.

В одном из кафе взорвался газ. В результате инцидента 90 человек получили травмы.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя аварийно-спасательной службы, взрыв прогремел в ночь на воскресенье в закрытом заведении, расположенном недалеко от центра города. Однако пожар, начавшийся после взрыва, распространился на квартиры дома.

В то же время, спасатели сообщают что всех жильцов вовремя эвакуировали. При этом врачи заверили, что 50 человек были доставлены в больницы, остальные смогли обратиться в медучреждения самостоятельно. Состояние пяти человек оценивается как тяжелое, они находятся в отделениях интенсивной терапии.


Детали состояния пострадавших не уточняются. В полиции также сообщили, что на момент взрыва в кафе и на прилегающей улице было много людей, поскольку горожане отмечали местный праздник.



Напомним, в ночь на пятницу, 30 сентября, в Каире прогремел взрыв. Возле дома заместителя генерального прокурора страны взорвался заминированный автомобиль.
URA-Inform
Ещё по теме:
На Ивано-Франковщине фура сбила полицейского
В Турции новый теракт, 11 пострадавших - ВИДЕО
Мощный взрыв В Херсоне - ФОТО
Ход расследований терактов в США
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Карл Роув: Что будет в Украине, если Трамп победит
noimageКак правнуки королевы Елизаветы II поиграли в Канаде (ФОТО)
noimageПраво улыбаться в паспорте отстаивают в суде
noimageКак Россия скрывает правду про MH17 - Time
noimageВозле Японии тонет танкер с сотнями тонн щелочи (ВИДЕО)
Лента новостей
Загрузка...