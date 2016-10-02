В Милане прогремел взрыв, 90 человек пострадали (ФОТО)

В одном из кафе взорвался газ. В результате инцидента 90 человек получили травмы.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя аварийно-спасательной службы, взрыв прогремел в ночь на воскресенье в закрытом заведении, расположенном недалеко от центра города. Однако пожар, начавшийся после взрыва, распространился на квартиры дома.

В то же время, спасатели сообщают что всех жильцов вовремя эвакуировали. При этом врачи заверили, что 50 человек были доставлены в больницы, остальные смогли обратиться в медучреждения самостоятельно. Состояние пяти человек оценивается как тяжелое, они находятся в отделениях интенсивной терапии.





Детали состояния пострадавших не уточняются. В полиции также сообщили, что на момент взрыва в кафе и на прилегающей улице было много людей, поскольку горожане отмечали местный праздник.









Напомним, в ночь на пятницу, 30 сентября, в Каире прогремел взрыв. Возле дома заместителя генерального прокурора страны взорвался заминированный автомобиль.