В штабе Клинтон шокированы миллиардными убытками Трампа

Журналисты раскопали данные 1995 года о потерях в бизнесе Трампа, которые можно расценить как уклонение от уплаты налогов.





В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявили, что информация газеты The New York Times об убытках республиканца Дональда Трампа в $916 млн за 1995 год свидетельствует о колоссальных неудачах Трампа как бизнесмена. Об этом говорится в заявлении менеджера кампании демократов Робби Мука, опубликованном на странице Хиллари Клинтон в Facebook, передают Нескучные новости.





"Этот сенсационный отчет показывает колоссальный масштаб прошлых неудач в бизнесе Дональда Трампа и то, как долго он может избегать уплаты каких-либо федеральных налогов на прибыль. В течение одного года Дональд Трамп потерял почти миллиард долларов. Миллиард. Он "кинул" малый бизнес, уволил рабочих, и отошел от трудолюбивых общин", - заявил Мук.





Ранее в СМИ сообщалось, что по данным NYT, Дональд Трамп в налоговом отчете за 1995 год заявил об убытках в размере $916 млн, что могло позволить ему законно избежать уплаты каких-либо федеральных налогов на прибыль.



