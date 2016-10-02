Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.08
USD
25.91
RUB
0.41
EUR
28.99
USD
25.94
RUB
0.41
EUR
29.34
USD
26.12
RUB
0.41
Новости
Мир
2 октября 16, 20:50
В штабе Клинтон шокированы миллиардными убытками Трампа
Дональд Трамп
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Обанкротил свой бизнес, теперь пытается розорить Америку
Журналисты раскопали данные 1995 года о потерях в бизнесе Трампа, которые можно расценить как уклонение от уплаты налогов.

В штабе кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон заявили, что информация газеты The New York Times об убытках республиканца Дональда Трампа в $916 млн за 1995 год свидетельствует о колоссальных неудачах Трампа как бизнесмена. Об этом говорится в заявлении менеджера кампании демократов Робби Мука, опубликованном на странице Хиллари Клинтон в Facebook, передают Нескучные новости.

"Этот сенсационный отчет показывает колоссальный масштаб прошлых неудач в бизнесе Дональда Трампа и то, как долго он может избегать уплаты каких-либо федеральных налогов на прибыль. В течение одного года Дональд Трамп потерял почти миллиард долларов. Миллиард. Он "кинул" малый бизнес, уволил рабочих, и отошел от трудолюбивых общин", - заявил Мук.

Ранее в СМИ сообщалось, что по данным NYT, Дональд Трамп в налоговом отчете за 1995 год заявил об убытках в размере $916 млн, что могло позволить ему законно избежать уплаты каких-либо федеральных налогов на прибыль.

Источник: neskuchno-news
Ещё по теме:
ТОП-10 профессий в Украине и Америке (сравнение по зарплате)
В Петербурге пара занялась сексом в вагоне метро (ФОТО)
Россия погрязает в соцпротестах
Кремлевские хакеры атаковали избирательную систему Аризоны
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Мудрость великого политика: Лучшие цитаты Шимона Переса
noimageВ Милане прогремел взрыв, 90 человек пострадали (ФОТО)
noimageКарл Роув: Что будет в Украине, если Трамп победит
noimageКак правнуки королевы Елизаветы II поиграли в Канаде (ФОТО)
noimageПраво улыбаться в паспорте отстаивают в суде
Лента новостей
Загрузка...