Почему никто не может остановить Путина в Сирии?

Владимир Путин "понимает, как использовать слабые места, тем более что в Сирии их немало", пишет обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Фридрих Шмидт.

Первое - это слабость военных противников России в Сирии, "ведь без противовоздушной обороны они беззащитны против ударов с воздуха". Несмотря на то, что усилиями Путина и Асада ситуация в Алеппо стала хуже, чем на скотобойне (как сказал генсек ООН Пан Ги Мун), повстанцы не получили даже переносных зенитно-ракетных комплексов", - сетует автор, объясняя, что их покровители боятся дальнейшего обострения ситуации и того, что ракеты могут попасть в руки террористов.

"Также Путину не приходится бояться приостановки переговоров, - продолжает Шмидт. - Еще по Грузии в 2008 году, а затем в связи с Украиной Путин увидел, что Запад всегда будет продолжать диалог, независимо от того, что происходит". Автор не приветствует такую "характерную черту Запада": к примеру, после аннексии Крыма были введены скромные санкции, теперь и их продление под вопросом в Брюсселе, говорится в статье.

В случае Сирии еще с момента безнаказанного нарушения "красной линии" Обамы, когда Асад применил химическое оружие против гражданского населения, Путин может быть уверен, что никаких санкций не будет. А поскольку и в России ему не оказывается ни малейшего сопротивления, он может "зачищать Сирию как некогда Чечню", пишет Шмидт. Если все остальные будут уничтожены, Асад останется оплотом борьбы против исламистского терроризма и Запад будет вынужден принять "мясника" как "законного президента".