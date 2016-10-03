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3 октября 16, 10:57
Почему никто не может остановить Путина в Сирии?
Российская,Сирия,
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C момента безнаказанного нарушения "красной линии" Обамы, когда Асад применил химическое оружие, Путин может быть уверен, что никаких санкций за Сирию не будет.

Владимир Путин "понимает, как использовать слабые места, тем более что в Сирии их немало", пишет обозреватель немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Фридрих Шмидт.

Первое - это слабость военных противников России в Сирии, "ведь без противовоздушной обороны они беззащитны против ударов с воздуха". Несмотря на то, что усилиями Путина и Асада ситуация в Алеппо стала хуже, чем на скотобойне (как сказал генсек ООН Пан Ги Мун), повстанцы не получили даже переносных зенитно-ракетных комплексов", - сетует автор, объясняя, что их покровители боятся дальнейшего обострения ситуации и того, что ракеты могут попасть в руки террористов.

"Также Путину не приходится бояться приостановки переговоров, - продолжает Шмидт. - Еще по Грузии в 2008 году, а затем в связи с Украиной Путин увидел, что Запад всегда будет продолжать диалог, независимо от того, что происходит". Автор не приветствует такую "характерную черту Запада": к примеру, после аннексии Крыма были введены скромные санкции, теперь и их продление под вопросом в Брюсселе, говорится в статье.

В случае Сирии еще с момента безнаказанного нарушения "красной линии" Обамы, когда Асад применил химическое оружие против гражданского населения, Путин может быть уверен, что никаких санкций не будет. А поскольку и в России ему не оказывается ни малейшего сопротивления, он может "зачищать Сирию как некогда Чечню", пишет Шмидт. Если все остальные будут уничтожены, Асад останется оплотом борьбы против исламистского терроризма и Запад будет вынужден принять "мясника" как "законного президента".

Inopressa
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