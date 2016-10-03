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3 октября 16, 12:06
Япония считает Южные Курилы своими исконными территориями
Курилы
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Япония претендует на четыре российских острова.
Япония претендует на четыре российских острова.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает Южные Курилы исконными территориями Японии, исходя из этой позиции на переговорах с Россией, пишут в понедельник, 3 октября, Вести. 

"Четыре северных острова – это исконные территории Японии. На переговорах с Россией мы выступаем за то, чтобы определить принадлежность всех этих островов и подписать на такой основе мирный договор", – сказал Абэ.

Кроме того, японский премьер опровергает публикации в СМИ о том, что Япония якобы согласилась на заключение мирного договора при получении острова Шикотан и необитаемой гряды Хабомаи.

"Мы последовательно придерживаемся на переговорах с Россией единой позиции, и в ней не было изменений", – добавил Абэ.

Как сообщал Корреспондент.net, 7 февраля премьер Японии пообещал решить проблему спорных островов. 
Korrespondent
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