Япония считает Южные Курилы своими исконными территориями

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает Южные Курилы исконными территориями Японии, исходя из этой позиции на переговорах с Россией, пишут в понедельник, 3 октября, Вести.

"Четыре северных острова – это исконные территории Японии. На переговорах с Россией мы выступаем за то, чтобы определить принадлежность всех этих островов и подписать на такой основе мирный договор", – сказал Абэ.





Кроме того, японский премьер опровергает публикации в СМИ о том, что Япония якобы согласилась на заключение мирного договора при получении острова Шикотан и необитаемой гряды Хабомаи.





"Мы последовательно придерживаемся на переговорах с Россией единой позиции, и в ней не было изменений", – добавил Абэ.





Как сообщал Корреспондент.net, 7 февраля премьер Японии пообещал решить проблему спорных островов.



