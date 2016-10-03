Алеппо как "гранд приз" сирийской войны

После российских бомбардировок Асад может захватить Алеппо, впервые признали США. Россия ведет циничную войну под видом миротворца, - и не встречает сопротивления ни на Западе, ни дома, критикуют СМИ. Москва и режим применяют "жестокую тактику радикализации", говорит эксперт. Умеренной оппозиции может действительно не остаться, и "мясник-президент" предстанет единственным оплотом борьбы с джихадизмом.

"Через две недели самых жестоких авиаударов за всю пятилетнюю войну в Сирии войска Асада в воскресенье продвинулись в контролируемую повстанцами восточную часть города Алеппо, - сообщают корреспонденты Financial Times. - Удары по оппозиционным районам Алеппо разнесли больницы, объекты водо- и электроснабжения. По словам повстанцев, Россия и Сирия ведут кампанию по уничтожению инфраструктуры, чтобы сделать невыносимой жизнь мирных жителей и ослабить их способность к сопротивлению".

"Алеппо разделен между оппозиционными войсками и режимом, который осаждает контролируемые повстанцами районы", - напоминают журналисты. Алеппо воспринимают как крупнейший политический и военный трофей этой войны. "Если Асад сможет захватить город, в его руках окажется контроль за всеми крупнейшими городами Сирии, и он сможет превратить мятеж против своего правления в остаточные беспорядки", - говорится в статье.

Повстанцы утверждают, что они не получили возможности начать постепенное отделение от джихадистов до перемирия. Они предупреждают, что наступление на Алеппо лишь осложнит борьбу с радикальными джихадистами и ослабит западные усилия по борьбе с "Исламским государством" (запрещено в РФ. - Прим. ред.) и подобными группировками.

"Американские чиновники опасаются, что поддерживаемые США повстанцы, будучи брошенными на произвол судьбы, могут все чаще обращаться за помощью к джихадистским группировкам в духе "Аль-Каиды" (организация запрещена в РФ. - Прим. ред.)", - пишет The Daily Beast.

"Падение районов восточного Алеппо, подконтрольных повстанцам, может означать укрепление позиций не только президента Асада, но и радикальных террористических группировок - последних из сохранивших дееспособность оппозиционных сил", - говорится в статье.

"Повстанцы до сих пор были готовы подчиняться коалиции. Но сколько они смогут выдерживать [российское] наступление?" - задается вопросом один из американских чиновников.

Если это произойдет, то подтвердит давнишнюю российскую аргументацию, что поддерживаемые США повстанцы якобы не умеренные, а радикальные элементы, стремящиеся уничтожить Сирию. Возможно, цель яростного наступления России в Алеппо - вынудить эти группировки присоединиться к более радикальным элементам.

Российская сторона и режим применяют "жестокую тактику радикализации противоположной стороны. И это, как представляется, делается умышленно, а не по ошибке", считает Давид Гартенштейн-Росс, старший научный сотрудник Фонда защиты демократии (Вашингтон).

По словам официальных лиц США, режим и Россия теперь используют противобункерные авиабомбы вдобавок к зажигательным бомбам и химическому оружию, при этом бомбардировкам подвергаются больницы, гуманитарные работники, запасы воды и продовольствия, пишет издание.

В четверг официальные лица США впервые допустили, что восточный Алеппо может перейти в руки режима через несколько недель. "Можно без многого прожить, но не без воды", - пояснил The Daily Beast один сотрудник министерства обороны США.

Американские чиновники сейчас рассматривают различные варианты по восточному Алеппо. Обсуждение пока идет на штабном уровне, и с каждым днем воздушных бомбардировок под руководством России эти возможности уменьшаются, признают источники. Ясно одно: военное вмешательство не рассматривается.

"Если восточный Алеппо падет, это станет, мягко говоря, огромным провалом", - признал второй побеседовавший с журналисткой американский чиновник.

Год назад Россия начала военную кампанию в Сирии. С тех пор она ведет циничную и жестокую войну, изображая из себя миротворца, - и не наталкивается на сопротивление Запада, пишут на сайте Die Zeit один из основателей германо-сирийской инициативы Adopt a Revolution Элиас Перабо и журналист Ян-Никлас Книвель.

"С начала интервенции Россия систематически ровняет с землей объекты гражданской и медицинской инфраструктуры, без зазрения совести применяя запрещенное во всем мире оружие, способствуя дальнейшей радикализации повстанцев и прикрывая спину диктатору Асаду", - говорится в статье.

"Даже если брать во внимание только заявленные напоказ цели России, за исключением блестяще инсценированной победы над боевиками ИГИЛ в Пальмире, в "войне с терроризмом" Россия может предъявить лишь скромные успехи, - пишут авторы. - Москва хотела добиться от режима Асада прекращение использования против гражданского населения запрещенных кассетных бомб, сделать ряд серьезных шагов в переговорах по формированию переходного правительства и обеспечить возможность доступа гуманитарных грузов к оккупированным районам - от этих обещаний спустя год не осталось ровным счетом ничего".

Из-за российской интервенции Асад имеет возможность прибегнуть к одному из своих самых жестоких методов - голоду. На фоне малоэффективных действий ООН и жестокости режима Асада и России джихадистам удается примерить на себя роль единственных защитников мирного населения.

Сирийский конфликт, убеждены Перабо и Книвель, требует международного решения. Видимо, политическая воля Москвы была направлена не на мирное урегулирование или хотя бы сокращение страданий мирных сирийцев, а на расширение собственной власти на международной арене. Кремль ловко сумел, будучи подстрекателем войны, выставить себя в роли миротворца.

А Запад в течение года лишь подыгрывает Москве, возмущаются авторы. Более того, вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль, "несмотря на все военные преступления Кремля в Сирии, недавно выступал за ослабление антироссийских санкций, введенных после аннексии Крыма".

"Германия и ЕС и на второй год российской военной операции в Сирии могут продолжать надеяться на "ответственное международное партнерство с Россией", предполагая, что это - верный путь на пути к миру в Сирии. Но кадры полыхающего Алеппо должны убедить, что для такого предположения нет никаких оснований и в отношениях с Россией необходима альтернативная стратегия", - резюмируют авторы.

Владимир Путин понимает, как использовать слабые места в Сирии, пишет обозреватель Frankfurter Allgemeine Фридрих Шмидт.

Первое - это слабость военных противников России в Сирии, "ведь без противовоздушной обороны они беззащитны против ударов с воздуха". "Несмотря на то, что усилиями Путина и Асада ситуация в Алеппо стала хуже, чем на скотобойне (как сказал генсек ООН Пан Ги Мун), повстанцы не получили даже переносных зенитно-ракетных комплексов", - сетует автор.

"Также Путину не приходится бояться приостановки переговоров, - продолжает Шмидт. - Еще по Грузии в 2008 году, а затем в связи с Украиной Путин увидел, что Запад всегда будет продолжать диалог, независимо от того, что происходит".

В случае Сирии еще с момента безнаказанного нарушения Асадом "красной линии" Обамы Путин может быть уверен, что никаких санкций не будет. А поскольку и в России ему не оказывается ни малейшего сопротивления, он может "зачищать Сирию как некогда Чечню", пишет Шмидт. Если все остальные будут уничтожены, Асад останется оплотом борьбы против исламистского терроризма и Запад будет вынужден принять "мясника" как "законного президента".