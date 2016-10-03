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3 октября 16, 14:41
Ангелу Меркель освистали на церемонии в Дрездене
Меркель
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Канцлер ФРГ подверглась нападкам со стороны демонстрантов.
Канцлер ФРГ  подверглась нападкам со стороны демонстрантов в Дрездене, сообщает в понедельник, 3 октября, DW. 

Меркель прибыла в Дрезден на официальные торжества по случаю национального праздника – Дня германского единства. У охраняемой зоны на площади Ноймаркт собравшиеся выкрикивали: "Меркель должна уйти!" и "Изменница Родины!"

Праздничные мероприятия начались в Дрездене в субботу. В воскресенье, 2 октября, демонстранты подвергли нападкам мэра города Дирка Хильберта. Его также назвали "изменником Родины" и призывали уйти в отставку. Недовольство демонстрантов вызвал прием для мусульман, устроенный Хильбертом в городской ратуше по случаю исламского Нового года.

Как сообщал Корреспондент.net, 1 октября Ангела Меркель объявила о неизменности своей политики по беженцам. 
Korrespondent
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