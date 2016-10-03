Орбан готов конфликтовать с ЕС

Референдум по квотам ЕС, касающихся размещения беженцев, проводившийся вчера в Венгрии, признан недействительным - явка избирателей была менее 50%. "Однако этот факт не изменит стратегии премьер-министра Виктора Орбана: он нацелен на затяжной конфликт с ЕС", - пишет постоянный автор Die Welt Борис Калноки.

После провалившегося из-за низкой явки плебисцита (явка составила немногим более 40%) - самое время для битвы разных трактовок подобного результата, замечает журналист. "Согласно предварительному подсчету голосов, 98% тех, кто принял участие в референдуме, ответили "нет" квотам - то есть проголосовав в духе правительства. При этом абсолютное число проголосовавших превысило 3 млн человек, превысив тем самым число проголосовавших за вступление в ЕС. Однако по крайней мере оппозиция расценивает результаты голосования как поражение премьер-министра Виктора Орбана", - сообщает издание.

По мнению Калноки, в определенном смысле так это и есть: "правительство национал-консерваторов развернуло широкомасштабную, местами основанную на ксенофобии кампанию, предваряющую плебисцит. На нее было потрачено более 11 млн евро. Правительство Орбана было намерено добиться 50% явки. Цель не была достигнута". Вместе с тем, тех, кто поддерживает отказ от квот ЕС на размещение беженцев, скорее всего, большинство в стране - многие из тех, кто мог бы сказать свое "нет" и в душе поддерживает жесткую линию руководства страны, остался дома. Правительство, добавляет автор, считает результат референдума победой.

Орбан еще накануне голосования заявил о намерении внести изменения в конституцию - впредь лишь национальный парламент должен будет решать, "вместе с кем венгры будут жить".

Как пишет автор, Орбан настроен на противостояние с ЕС. "Согласно существующим законам, вопросы миграционной политики, речь о которой и шла на референдуме, находятся в компетенции Брюсселя. Конкретный повод плебисцита - квоты по распределению беженцев в ЕС - в политическом плане потерял свою значимость. Решение о размещении 160 тыс. мигрантов по странам ЕС так и не было реализовано".

Меняя законодательство и идя на конфликт с ЕС, Орбан преследует стратегическую цель: "он уже думает о выборах в 2018 году. Его правительство в последнее время все больше подвергается критике. Избиратели все больше недовольны системой образования и здравоохранения, а также коррупцией в стране. Орбан и его партия "Фидес" пользуются поддержкой преимущественно по двум вопросам: миграционная политика и политика в отношении ЕС, которая ставит перед собой цель максимальной свободы для "суверенных" решений Венгрии. Продолжительные попытки мериться силами с "теми, кто в Брюсселе" могут повысить шансы Орбана на победу в 2018 году", - говорится в статье.

Однако низкая явка на референдуме - в том числе в тех районах, которые традиционно считаются оплотом "Фидес", - является не очень хорошим знаком в преддверии выборов 2018 года, констатирует автор публикации.