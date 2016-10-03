Новым президентом Эстонии стала женщина

Президентом Эстонии выбрана Керсти Кальюлайд, которая ранее была представителем этой страны в Европейской счетной комиссии, передает Delfi.

В ходе голосования в парламенте Эстонии Кальюлайд получила поддержку 81 депутатов из 101. Для утверждения на пост ей необходимо было набрать не менее 68 голосов.

Выборы Кальюлайд проходили на безальтернативной основе.

Кальюлайд стала кандидатом в президенты после того, как в сентябре два тура голосования не принесли результата: никто из участвовавших в них кандидатов не набрал более половины голосов в Рийгикогу, как этого требует законодательство. После этого кандидаты отказались от участия в выборах.

В Эстонии президент страны выполняет, в основном, представительские функции и обладает намного меньшими полномочиями, чем премьер-министр.

Кальюлайд стала пятым президентом Эстонии и первой женщиной на этом посту.