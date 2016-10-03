Грузия устала от надежды и изменений

"Грузия является ярким примером по-настоящему разочарованного общества, - утверждает Пикрия Салиашвили в Foreign Policy. - Эта кавказская страна, которая раньше была местом быстрых изменений и одним из самых многообещающих ярких участков на карте бывшего Советского Союза, теперь переживает утрату иллюзий. Именно в таком климате грузины готовятся к своим следующим национальным выборам, которые состоятся 8 октября. По данным последнего опроса Национального демократического института (США), половина вероятных избирателей еще не знает, за кого будет голосовать".

"Опыт последних 12 лет, за которые страна пережила два быстрых политических сдвига, помогает объяснить эту ситуацию. В обоих случаях избиратели хотели быстрых изменений, но были разочарованы, когда новые правительства не смогли исполнить их неразумные ожидания. Измученная этой турбулентной историей, сейчас страна готовится войти в фазу, отмеченную скорее апатией, чем надеждой - но и более многообещающую с точки зрения политической зрелости", - говорится в статье.

"В некоторой степени разрушение иллюзий показывает определенную демократическую зрелость грузинского электората", - утверждает автор.

"Предвыборное настроение спокойнее обычного", - написал Пикрии Салиашвили из Тбилиси бывший чиновник грузинского министерства юстиции. "Он утверждает, что приглушенный тон нынешних политических дебатов представляет собой положительное изменение, шаг в сторону гражданского дискурса", - передает журналистка.

"Выборы 2004 и 2012 годов обнажили глубокий пробел между народными ожиданиями и тем, что настоящее правительство делает в демократическом обществе. Многие грузины сохранили советское мировоззрение, согласно которому правительство заботится о каждом аспекте их жизни. Эта точка зрения привела к вере, например, в то, что партия "Грузинская мечта" будет выплачивать личные частные ссуды и предоставлять кредиты под нулевой процент, - говорится в статье. - Теперь с этими мечтами покончено, и выборы могли научить грузин укоренять свои ожидания в реальности. И все-таки упомянутый выше бывший чиновник также отмечает, что относительное спокойствие отражает также глубокую социальную апатию. По его словам, есть опасность, что она помешает реформам, так как из-за нее общественность будет меньше давить на правительство, чтобы оно добивалось результатов".