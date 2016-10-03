Индия и Пакистан обстреляли друг друга

Армии Индии и Пакистана обстреляли друг друга в оспариваемом между двумя государствами регионе Кашмир, сообщает AP.

Представители индийской стороны утверждают, что войска Пакистана открыли ничем не спровоцированные огонь и стрельбу из тяжелого оружия по индийским солдатам на границе.

В свою очередь, представители пакистанской армии заявили, что обстрел индийский военных последовал после огня со стороны Индии.

Напряженность в Кашмире возросла в сентябре, после того как правительство Индии обвинило пакистанских боевиков в нападении на военную базу.

На днях между Индией и Пакистаном произошел вооруженный конфликт. Тогда погибли двое военнослужащих армии Пакистана.

После этого Пакистан пригрозил уничтожить Индию ядерным оружием.

Кашмир - спорная область на северо-западе полуострова Индостан. Раздел Кашмира не закреплен официальными соглашениями о границах, а сам регион является очагом напряжения между занимающими его странами, прежде всего Индией и Пакистаном.