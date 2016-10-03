О чем умолчал Папа Франциск во время визита в Закавказье

Папа Римский Франциск совершил визит в Грузию и в Азербайджан. В пятницу он прибыл в Тбилиси, а в воскресенье побывал в Баку. Англоязычная пресса освещает поездку понтифика.

"Папа Франциск лавирует на "сложнопересеченной местности" православной Грузии" - так озаглавлен один из репортажей The New York Times. Франциск привык, что в международных турне его встречают огромные, обычно ликующие толпы, пишут журналисты Эндрю Хиггинс и Джим Ярдли.

Но в минувшую пятницу, когда папский кортеж отъехал от Тбилисского аэропорта, его встретили "страстный антипапист, священник Грузинской православной церкви Давид Исакадзе", как характеризует его газета, и еще несколько десятков демонстрантов с транспарантами "Папа - еретик" и "Антихрист!".

"В субботу Франциск отслужил мессу на футбольном стадионе, но на трибунах было лишь несколько тысяч человек, что необычно даже для страны, где католики составляют небольшую часть населения. Вдобавок, хотя Ватикан ожидал, что на службу придет делегация православных, дабы выказать жест доброй воли, никто не явился. Представитель православных сказал, что причина - в расхождениях между доктринами", - говорится в статье.

По мнению авторов, в Грузии Франциск оказался на "сложнопересеченной местности" - в бывшей советской республике, которую сейчас тянут на себя и Восток, и Запад. "Грузинская православная церковь, которая когда-то враждебно относилась к Ватикану, почитается как хранительница национальной идентичности, хотя более консервативные священники часто ориентируются на Москву и намного более крупную РПЦ, видя в них союзников против наступления западных ценностей", - говорится в статье.

На официальном уровне Франциска приняли в Грузии тепло, особенно в правительственных кругах. "Власти надеются, что визит Папы поможет напомнить миру, что пятую часть грузинской территории по-прежнему занимают сепаратисты, вооружаемые и финансируемые Россией после войны 2008 года", - пишет газета. Патриарх Илия II назвал Франциска "мой дорогой брат" и осудил православных священников за критику визита Папы.

"Франциск приехал в Тбилиси в рамках своих широких инициатив по сближению с миром православия, а также с целью распространить призывы к миру и примирению не только в Грузии, но также в Сирии и Ираке", - говорится в статье.

"Франциск доставил удовлетворение грузинским лидерам, подтвердив "суверенные права" их страны и призвав к верности международному праву (это завуалированная атака на фактический контроль России над двумя сепаратистскими регионами). Он также сказал, что беженцам следует позволить свободно вернуться в их дома", - говорится в статье.

Но сейчас Франциск одновременно "обхаживает" РПЦ, как выражается газета. В Грузии он "высказывался осторожно, ни разу не назвав Россию агрессором и не употребив слова "оккупация" - термина, который предпочитают грузинские лидеры для описания роли России", - говорится в статье.

В субботу Франциск порекомендовал католикам "никогда не заниматься прозелитизмом среди православных".

"Грузинская православная церковь встретила Папу пренебрежительно" - утверждает в заголовке The Wall Street Journal. Официальная делегация Грузинской православной церкви не присутствовала на мессе, которую Папа отслужил в Грузии, отмечает журналист Томас Гроув.

На сайте Грузинской православной церкви было заявлено, что православные верующие не могут участвовать в католическом богослужении. Официальный представитель Ватикана Грег Бёрк сказал, что Ватикан согласился с этим решением православных.

В своей проповеди на мессе в субботу Папа Франциск избегал конкретных политических вопросов, но произнес похвальные слова о грузинских женщинах. "В этой стране глубоко патриархальное общество", - замечает газета.

По мнению автора, некоторые высказывания Франциска созвучны позиции Грузинской православной церкви, которая критикует либеральные ценности. "Он порицал то, что назвал "идеологической колонизацией" - влияние иностранных идей на традиционные ценности", - пишет газета. Он также раскритиковал "глобальную войну, объявленную браку".

"Папа Франциск подметил религиозную толерантность в Азербайджане, но не нарушения прав человека" - так резюмирует последнюю часть визита The New York Times во втором репортаже. В Баку папа призвал руководителей всех конфессий оставить в наследство следующим поколениям "мир, который будет лучше унаследованного нами", пишет журналист Джим Ярдли.

"Франциск расхвалил Азербайджан как страну религиозной толерантности при своей встрече за закрытыми дверями с шейх-уль-исламом (главным муфтием) региона. После этого они вдвоем провели в крупнейшей мечети страны межрелигиозную встречу с лидерами православных христиан, мусульман и иудеев. Подразумевая войны в регионе, Франциск призвал конфессии "быть активными деятелями, прилагать усилия для преодоления трагедий прошлого и трений настоящего", - говорится в статье.

Газета комментирует: "Но Франциск промолчал о сильно раскритикованном поведении правительства Азербайджана в том, что касается гражданских свобод, прав человека и честных выборов".

Журналист счел это молчание неудивительным. По его словам, Папа Франциск "во время своих зарубежных поездок обычно старается воздерживаться от прямой критики в адрес правительств, но регулярно высказывает критику в скрытой форме".