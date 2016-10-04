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4 октября 16, 09:22
Теракт в Сирии на свадьбе, множество жертв - ФОТО
Сирия
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Террорист-смертник взорвал себя на праздновании свадьбы. Взрыв убил около 30 людей.

Об этом сообщает AFP, передает "Политека". Террорист-смертник взовал себя внутри зала в деревне Тапл Тавив во время празднования свадьбы члена Сирийских демократических сил. В результате взрыва погибло около 30 человек. Среди погибших был и жених.

Один из свидетелей, который получил ранение в голову во время взрыва, рассказал подробности. Пока невеста и жених обменивались кольцами, он заметил мужчину, одетого в толстый черный пиджак. Очевидец подумала, что он выглядит довольно таки странно и тут же через несколько секунд произошел страшный взрыв. Свидетель Ахмад сообщил, что видел тела, которые были разорваны на куски.

ИГИЛ подтвердило нападение на собрание "боевиков" на окраине города Эль-Хасака, но свадьбу не упоминало.
URA-Inform
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