Взрыв в Китае в многоэтажном доме, погибли три человека

В результате инцидента три человека погибли. Как сообщает агентство Синьхуа, трагедия произошла в городе Харбин.

Представители спецслужб предполагают, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. По предварительным данным, которые сейчас уточняются, в результате взрыва несколько человек также получили ранения.

Взрывной волной повреждены три этажа здания - с тринадцатого по пятнадцатый, - пояснили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в приморском испанском городе Малага в воскресенье, 2 октября, прогремел мощный взрыв с дальнейшим пожаром. В одном из кафе взорвался газ. В результате инцидента 90 человек получили травмы.