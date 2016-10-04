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4 октября 16, 09:41
Взрыв в Китае в многоэтажном доме, погибли три человека
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В китайской провинции Хэйлунцзян в ночь на вторник, 4 октября, в многоэтажном доме прогремел взрыв.

В результате инцидента три человека погибли. Как сообщает агентство Синьхуа, трагедия произошла в городе Харбин.

Представители спецслужб предполагают, что причиной взрыва могла стать утечка бытового газа. По предварительным данным, которые сейчас уточняются, в результате взрыва несколько человек также получили ранения.

Взрывной волной повреждены три этажа здания - с тринадцатого по пятнадцатый, - пояснили в полиции.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в приморском испанском городе Малага в воскресенье, 2 октября, прогремел мощный взрыв с дальнейшим пожаром. В одном из кафе взорвался газ. В результате инцидента 90 человек получили травмы.
URA-Inform
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