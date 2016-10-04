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4 октября 16, 10:16
РФ направила в Сирию зенитную ракетную систему С-300В4
Сирия,бомбежка
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Это первый раз, когда Россия развернула систему SA-23 "Гладиатор" за пределами территории своей страны, говорится в сообщении телеканала Fox News

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на слова американских чиновников.

"Это первый раз, когда Россия развернула систему SA-23 "Гладиатор" за пределами территории своей страны", — говорится в сообщении.

Ракеты и связанные с ними компоненты пока не распакованы и не готовы к применению. По информации Fox News, компоненты системы прибыли в минувшие выходные на российскую базу в сирийском Тартусе.

Как отмечает телеканал, разворачивание системы С-300 — еще одно подтверждение того, что РФ не собирается прекращать поддержку режима Асада.

Напомним, ранее Госдеп США объявил о приостановке двусторонних переговоров с РФ по перемирию в Сирии.
Delo
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