РФ направила в Сирию зенитную ракетную систему С-300В4

Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на слова американских чиновников.

"Это первый раз, когда Россия развернула систему SA-23 "Гладиатор" за пределами территории своей страны", — говорится в сообщении.

Ракеты и связанные с ними компоненты пока не распакованы и не готовы к применению. По информации Fox News, компоненты системы прибыли в минувшие выходные на российскую базу в сирийском Тартусе.

Как отмечает телеканал, разворачивание системы С-300 — еще одно подтверждение того, что РФ не собирается прекращать поддержку режима Асада.

Напомним, ранее Госдеп США объявил о приостановке двусторонних переговоров с РФ по перемирию в Сирии.



