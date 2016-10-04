В деле Немцова многие следы ведут к Рамзану Кадырову

Когда в понедельник в Московском гарнизоном военном суде начинался процесс по убийству оппозиционера Бориса Немцова, снаружи под осенним солнцем стоял единственный демонстрант с плакатом "Кадырова на допрос". "Внутри же слушалось дело об обычном убийстве, которое организовала и исполнила преступная банда. При этом многие следы ведут к главе Чечни Рамзану Кадырову, что бросает тень подозрения и на российское государство", - пишут обозреватели Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс и Франк Ниенгуйзен.

"Все пятеро подсудимых - уроженцы Чечни, - рассказывают авторы: - Заур Дадаев, как считает обвинение, (...) 27 февраля 2015 года в 23:31 шесть раз выстрелил из пистолета Макарова в политика неподалеку от Кремля". Ранее в течение нескольких месяцев обвиняемые следили за Немцовым, арендовали конспиративные квартиры в Москве, покупали автомобили и оружие с боеприпасами. На следующий день после убийства предполагаемые исполнители улетели на Кавказ.

Дело было передано военному суду, так как обвиняемые и свидетели работали в российских силовых структурах: главный подозреваемый Дадаев был заместителем командира батальона "Север", формально подчиняющегося МВД. (...) Но это формально - на самом деле подразделение подчиняется Кадырову, - продолжают журналисты. - Тот спустя неделю после убийства Немцова публично назвал Дадаева "большим патриотом России", а на следующий день после похвалы Дадаеву, который уже сидел в СИЗО, был отмечен и сам Кадыров: президент России Владимир Путин вручил ему Орден Почета "за многолетнюю добросовестную работу".

"Между тем возможные заказчики не допрошены, мотив не выяснен, а записи с камер наблюдения на кремлевской стене - в нескольких шагах от места преступления - не были проанализированы. Также не был учтен и личный конфликт между Рамзаном Кадыровым и Борисом Немцовым, - подчеркивают Ханс и Ниенгуйзен, добавляя, что самый известный представитель российской оппозиции, бывший вице-премьер Немцов постоянно критиковал творящийся в Чечне произвол.

По версии прокуратуры, исполнители действовали лишь из жажды наживы: некий другой офицер батальона "Север" якобы обещал им 15 млн рублей. "Предполагаемый заказчик был объявлен в розыск, но зачем он платил исполнителям, не спрашивается", - утверждают журналисты.

Старшая дочь Бориса Немцова 32-летняя Жанна раскритиковала в электронном письме для Sueddeutsche Zeitung тот факт, что организаторы и заказчики убийства не выявлены. "По моему мнению, полноценное расследование было заблокировано на самом верхнем уровне российского государства, возможно, потому, что были вовлечены высокопоставленные лица из Чечни, в том числе глава региона Рамзан Кадыров", - говорится в письме Немцовой. Журналистка обращает внимание, что не был выявлен мотив, а также "критикует то, что дело рассматривали как обычное убийство, а не как убийство публичной персоны, хотя в российском Уголовном кодексе есть соответствующие статьи". "Государство не хочет признавать, что это было политическое убийство - и, в конечном счете, что-то вроде расплаты для одного из противников Владимира Путина", - считает Немцова.