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4 октября 16, 11:15
Трамп признался в использовании налоговых ухищрений
Трамп
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Кандидат в президенты США рассказал о своей деловой хватке.
Кандидат в президенты США рассказал о своей деловой хватке.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал, что он всегда "блестяще" использовал все легальные возможности и послабления американского налогового законодательства, передает Reuters.

"Я законным образом использовал налоговое законодательство этой страны с помощью своей деловой хватки, в то время как немногие другие были в состоянии сделать то, что сделал я", - сказал кандидат на встрече с избирателями в городе Пуэбло.

Агентство отмечает, что такое заявление Трамп сделал после скандала, связанного со статьей в New York Times, в которой утверждается, что Трамп объявил об убытках на 916 миллионов долларов в своей налоговой декларации за 1995 год.
 
По мнению издания, это могло дать возможность республиканцу легальным путем избегать выплаты любых федеральных налогов на срок до 18 лет.
При этом в ходе своего выступления Трамп не стал подтверждать или опровергать данную информацию.

Ранее состоялись первые из запланированных трех теледебатов Клинтон и Трампа. Дебаты кандидатов в президенты США проходили по особым правилам в Университете Хофстра в 40 километрах к востоку от Нью-Йорка. 

Трамп оспорил победу Клинтон в дебатах, а СМИ назвали ложные заявления кандидатов.
Korrespondent
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