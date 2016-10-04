Трамп признался в использовании налоговых ухищрений

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал, что он всегда "блестяще" использовал все легальные возможности и послабления американского налогового законодательства, передает Reuters.

"Я законным образом использовал налоговое законодательство этой страны с помощью своей деловой хватки, в то время как немногие другие были в состоянии сделать то, что сделал я", - сказал кандидат на встрече с избирателями в городе Пуэбло.

Агентство отмечает, что такое заявление Трамп сделал после скандала, связанного со статьей в New York Times, в которой утверждается, что Трамп объявил об убытках на 916 миллионов долларов в своей налоговой декларации за 1995 год.

По мнению издания, это могло дать возможность республиканцу легальным путем избегать выплаты любых федеральных налогов на срок до 18 лет.

При этом в ходе своего выступления Трамп не стал подтверждать или опровергать данную информацию.





Ранее состоялись первые из запланированных трех теледебатов Клинтон и Трампа. Дебаты кандидатов в президенты США проходили по особым правилам в Университете Хофстра в 40 километрах к востоку от Нью-Йорка.





Трамп оспорил победу Клинтон в дебатах, а СМИ назвали ложные заявления кандидатов.



