В Северное море вытекло 95 тонн нефти

В Северное море в результате утечки на платформе компании British Petroleum попало 95 тонн нефти. Утечка произошла 2 октября в связи с технической неполадкой на платформе Clair, сообщается в пресс-релизе компании.

Платформе Clair находится в 75 км к западу от Шетландских островов. По словам сотрудников платформы, нефть вытекала в море около часа. Сейчас на Clair остановлена работа до выяснения причин аварии.

Согласно данным воздушного наблюдения, нефтяное пятно движется на север в направлении от берега. В компании пока не приняли окончательное решение о том, что делать с разлившейся нефтью.

Как сообщал Корреспондент.net, 1 октября в Японии затонул танкер Евамару, на борту которого находилось 450 тонн гидроксида натрия – твердое едкое щелочное вещество, известное также под названием каустическая сода.