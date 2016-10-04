США приостановили переговоры с РФ о прекращении огня в Сирии

"В понедельник раздоры между США и Россией усилились", - утверждает The Wall Street Journal. "Администрация Обамы ушла с переговоров о неудачном прекращении огня в Сирии, заявив: роль Москвы в бомбежках Алеппо такова, что обсуждать больше нечего", - пишут журналисты Адам Энтус, Кэрол Э.Ли и Фелисия Шварц.

"Решение США ставит крест на перспективах перемирия в текущий момент, создает риск, что эта длительная война двинется в опасном новом направлении, а также отодвигает в будущее осуществление надежд на политическое урегулирование", - считает издание.

"Прекращение переговоров также обязывает администрацию Обамы рассмотреть другие варианты действий в Сирии, в том числе идею поставок США и другими союзниками более мощных вооружений повстанцам, которые воюют с правительством Асада", - полагают авторы.

"В том, что касается попыток достичь соглашения, которое снизило бы накал насилия в Сирии, Соединенным Штатам и России больше не о чем говорить, - заявил в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест. - И это трагично".

"Белый дом не стал уточнять, какие варианты действий он выберет в Сирии", - отмечает газета. Эрнест сказал: "Нам придется стремиться к альтернативному подходу".

"На прошлой неделе наша газета сообщала, что администрация Обамы возобновила внутреннюю дискуссию о передаче сирийским повстанцам, проверенным американской стороной на благонадежность, новых вооружений, которые помогут им отбиваться от сирийских и российских артиллерии и ВВС", - напоминают авторы.

По данным издания, есть и другой вариант - разрешить Турции, Саудовской Аравии и другим партнерам США наращивать поставки оружия повстанцам. "В понедельник региональные официальные лица сказали, что сотрудники разведок США и их региональные коллеги проводили тайные переговоры об этом и других вариантах так называемого "плана Б", - говорится в статье.

По словам источников, США категорически исключают поставки ПЗРК, но, возможно, санкционируют поставки неких менее мобильных систем ПВО. "Повстанческие группировки, а также разведки Турции и Саудовской Аравии давно одобряют ввоз ограниченного числа ПЗРК, но США сопротивляются этой идее", - отмечает издание.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва сожалеет о решении США, и обвинила в продолжающемся кризисе Вашингтон.

"Россия жаловалась, что Вашингтон не соблюдал свою часть соглашения, - напоминает издание: - не разъединил сирийских повстанцев, которых поддерживают США, и более экстремистские группировки, связанные с "Аль-Каидой" (организация запрещена в РФ. - Прим. ред.).

Со своей стороны, разведслужбы США обосновали выход своей страны из переговоров нарушениями при российско-сирийской наступательной операции. Неназванный сотрудник американской разведки пояснил, что речь идет о "целенаправленной стратегии, при которой чрезмерные разрушения, направленные против безвинных мирных гражданских лиц, применяются в военно-политических целях".