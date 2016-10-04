США шокированы что РФ и Асад творят с Алеппо

"В то время как российские и сирийские самолеты беспрерывно бомбят мученический город Алеппо, США решили положить конец дипломатическим переговорам с Россией. Трагическое признание провала", - пишет корреспондент Libération Фредерик Отран.

"Решение, уточняет Вашингтон, "не было принято легкомысленно". При виде положения в Алеппо прекращение диалога с Москвой казалось неизбежным - уже в четверг на прошлой неделе госсекретарь США дал понять, что конец близок, открыто размышляя, не было ли "бессмысленно продолжать верить в дипломатический процесс" с Россией, - передает автор. - Шквал бомб и бочек со взрывчаткой, обрушившийся на Алеппо в течение последних дней, убил последние надежды оптимиста Джона Керри, как и сотен других гражданских лиц".

"Невозмутимая Россия похвалилась "высокой эффективностью" своих ударов, отрицая воздушные налеты на больницы, как она отрицала несколько недель назад бомбардировку гуманитарного конвоя ООН", - продолжает Отран.

"Россия выводит из терпения весь мир", - признал в понедельник пресс-секретарь Белого дома. "Нет больше ничего, о чем США и Россия могли бы разговаривать" по Сирии, добавил Джош Эрнест. В дипломатическом плане нить окончательно разорвана. Тем не менее, какие-то каналы остаются открытыми между Москвой и Вашингтоном, в том числе в военном плане. Что касается их самолетов в сирийском небе и наземных спецслужб, обе державы взаимно заинтересованы избежать всякого инцидента, говорится в статье.

"После провала 19 сентября перемирия, что резко комментируют и Москва, и Вашингтон, срыв переговоров демонстрирует, до какой степени испортились отношения между Бараком Обамой и Владимиром Путиным. В качестве нового провокационного жеста российский президент решил приостановить двустороннее соглашение с США об утилизации оружейного плутония". - продолжает автор статьи. - По мнению Сергея Лаврова, речь идет о "необходимом" ответе на санкции, наложенные на Россию за ее роль в украинском кризисе, и на усиление присутствия НАТО в Восточной Европе".

"Несмотря на новый всплеск напряженности, Стаффан де Мистура, спецпредставитель ООН в Сирии, отказывается сдаваться. В своем коммюнике он уверил, что ООН будет "продолжать оказывать сильное давление в пользу политического решения сирийского конфликта, невзирая на чрезвычайно разочаровывающий исход долгих и интенсивных дискуссий между двумя ключевыми участниками международного процесса". Со своей стороны, Франция продолжает прилагать усилия для представления в Совбез ООН проекта резолюции по восстановлению режима прекращения огня в Алеппо. Россия, имеющая право вето, уже сейчас подтвердила устами своего посла, что французский план "не имеет никакого шанса", - заключает Отран.