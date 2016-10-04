Папа Франциск призвал уважать сообщество ЛГБТ

Об этом сообщает Reuters. Такое заявление Папа Римский сделал во время его поездки в Грузию и Азербайджан.

Папа Франциск сказал, что когда гомосексуалист приходит к Христу, то его конечно же никто не будет выгонять за то, что у него другая сексуальная ориентация. По его словам, в качестве священника, епископа и Папы Римского он не отказывался от прихожан-гомосексуалов. "Кто я такой, что бы судить?" – сказал Папа Римский.

Но в же время Франциск сказал, что преподавании гендерной теории в школах негативно влияет на отношение детей и подростков к браку. По его мнению такие идеи противоречат естественным ценностям. насаждаются богатыми странами бедным в рамках "идеологической колонизации", чтобы "изменить менталитет" их жителей с помощью легализации однополых браков и контрацепции.

Гендерная теория подразумевает теорию, что человек может считать себя мужчиной или женщиной вне независимости от его биологического пола.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Папа Франциск заявил о непреклонно отношении к педофилии.