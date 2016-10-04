США назвали какое самое опасное оружие у флота РФ

США считают, что подводные лодки Ясень, фрегаты проекта 22350 Адмирал Горшков, а также ракеты Циркон и "Калибр, являются самыми опасными в арсенале российского военно-морского флота. Об этом заявил директор Института изучения морского потенциала России профессор Майкл Петерсен Известиям.

Эксперт отметил, что "мощная и опасная" подлодка Ясень становится поводом для серьезной озабоченности со стороны Вашингтона.

"Несмотря на трудности, которые мы наблюдали в предыдущие десятилетия, российский ВМФ по уровню подготовки личного состава и технологическому потенциалу достиг уровня, который позволяет ему соперничать с любым флотом в мире", - рассказал Петерсен.

28 сентября сообщалось, что в России подводный атомный крейсер стратегического назначения Юрий Долгорукий выполнил залп двумя межконтинентальными баллистическими ракетами Булава, одна из которых самоликвидировалась.

