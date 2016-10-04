Антимигрантский референдум в Венгрии как поражение Орбана

Корреспондент Le Monde Сесиль Буаншо взяла интервью у специалиста по истории Центральной Европы Поля Градвола. Он считает желание премьер-министра Орбана, чтобы миграционные вопросы подпадали под юрисдикцию Венгрии, неосуществимым.

"Венгерский премьер Виктор Орбан в воскресенье, 2 октября, потерпел неудачу на своем референдуме против плана Евросоюза по вопросам приема беженцев: несмотря на всенародное "нет", плебисцит недействителен из-за недостаточного участия избирателей. Те, кто голосовали, массово (98,32%) выразили неприятие перераспределения беженцев внутри ЕС, но их было слишком мало для полновесной символической значимости результата", - сообщает журналистка.

Консерватор Орбан отказывается трактовать это как поражение. В ходе пресс-конференции премьер уверил, что несмотря на отсутствие кворума, он намерен в ближайшие дни предложить "конституционную поправку" с целью утвердить преимущественную силу венгерского парламента над европейскими соглашениями во всем, что касается миграционных вопросов, говорится в статье.

По мнению эксперта Поля Градвола, такие объявления - неосуществимые в соответствии с европейскими соглашениями - плохо скрывают слабую позицию премьер-министра Венгрии.

Как воспринимает население иммиграцию и Евросоюз?

"Венгерское население особо отметилось в 2015 году. По официальной статистике, в стране было зарегистрировано 180215 заявлений о предоставлении убежища. В итоге в течение 2015 года Венгрия предоставила статус беженца 146 претендентам, и еще 356 - статус лица, временно находящегося под защитой: смягченный вариант беженца", - сказал собеседник издания.

"Однако мигранты сконцентрированы только на части территории, они не особенно жаждут оставаться в Венгрии, а хотят пересечь границу и отправиться в Австрию. Венгр, который живет на северо-востоке страны, скорее всего, никогда в жизни не увидит мигранта. Таким образом, в последние месяцы население в вопросе о прибытии мигрантов существует скорее во власти воображения", - считает эксперт.

Как население отнеслось к этому референдуму?

"Детализированные результаты референдума показывают, что явка была гораздо выше средней на западной границе, где люди голосовали из соображений ксенофобии и немедленной выгоды. Венгры, работающие в Австрии, опасаются, что увеличение количества мигрантов приведет к закрытию австрийской границы. В двух провинциях, расположенных неподалеку от австрийской границы, более 50% лиц, зарегистрированных в списках избирателей, сочли необходимым высказаться, в то время как на общегосударственном уровне - в среднем лишь 40%", - указал Градвол.

Каковы были цели этого голосования?

"Во внутренней политике ставилась цель справиться с пробелом в растущей популярности Виктора Орбана, мобилизуя вокруг него не только избирателей его партии, но и избирателей из других партий", - ответил ученый.

"Во внешней политике целью было позиционировать себя в борьбе политических элит в Европе. Антимигрантская позиция, которую занимает Виктор Орбан, на самом деле не слишком оригинальна для Восточной Европы. Выделяется лишь способ ее выражения, идея референдума", - полагает он.

В каком положении оказался Орбан после референдума?

"Результат представляет собой серьезный провал для Орбана. Тем более, что он объявлял, что голосование будет действительным. Большинство избирателей из партии "Фидес" (правая партия Орбана) не пошли голосовать. Подавляющее большинство тех, кто сдвинулись с места, - это избиратели крайне правых взглядов. Итоги этого референдума ясно демонстрируют, что вполне возможно обыграть Орбана на будущих президентских выборах 2018 года", - утверждает эксперт.

Орбан упомянул "внесение изменений в конституцию", дабы утвердить преимущественную силу венгерского парламента над европейскими соглашениями, это реально?

"Подобное желание пересмотреть конституцию - всего лишь заявление человека, поставленного в безвыходное положение провалом затеи с референдумом. Ему надо показать, что он сохранил лицо. Подобный шаг создаст проблемы для европейского и международного права. Соглашения ЕС на самом деле не предоставляют странам-членам исключительного права пересмотра правил, принятых для большинства, по своему выбору. Отметим, что Виктор Орбан отказывается принимать мигрантов, но соглашается получать европейские субсидии, предназначенные людям, которые просят убежища", - ответил Градвол.