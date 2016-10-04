Путин все делает, чтобы поддержать раскол в Европе

"Виктор Орбан, правый лидер Венгрии, предложил своему народу простую формулу: придите и проголосуйте на референдуме против допуска в страну большего числа беженцев - и вы спасете ее от терроризма", - пишет Анна Немцова в статье для The Daily Beast.

"В соседней Австрии до 52% избирателей поддерживают ультраправую "Партию свободы". Здесь, в этой стране изящной архитектуры, красивых пейзажей и лучшей в мире музыки правый национализм находится на подъеме", - сетует автор статьи.

Молодые австрийские редакторы, журналисты, издатели и предприниматели беспокоятся о будущем демократии в своей стране. Издатель Индиана Ляйбовичи говорит, что он больше не доверяет теленовостям: "Телевизионная пропаганда полна политических манипуляций. Я не смотрю местное телевидение. Я не смотрю и Russia Today".

"Меня больше всего беспокоит подъем инспирированных нацизмом ультраправых", - отмечает Ляйбовичи.

"Ненавистники беженцев объединены в одну антииммиграционную группу, в которую входят политики из Австрии, Венгрии, Италии, Румынии и Франции, причем некоторые из них известны своим фашистским, если не поистине нацистским прошлым. И Москва поощряет каждый их шаг на этом пути", - говорится в статье.

"Чем больше политиков из Франции, Италии, Австрии, Венгрии или других стран ЕС превращается в радикально правых, тем больше шансов, что они будут лоббировать интересы Кремля", - полагает Антон Шеховцов (Институт гуманитарных наук, Вена).

"Кандидат от "Партии свободы" Норберт Хофер имеет очень хорошие шансы стать следующим президентом Австрии, когда выборы, наконец, состоятся 2 декабря", - отмечает автор.

"Одна из ведущих фигур в австрийской "Партии свободы" - русскоговорящий Йохан Гуденус, который часто встречается с высокопоставленными российскими и белорусскими политиками и бизнесменами с целью установить более тесные отношения с Кремлем", - пишет Немцова.

"Выступая на пресс-конференции в январе, Гуденус похвалил президента России Владимира Путина за то, что он действует в интересах российского народа, и призвал европейских лидеров поступать так же, как Путин", - сообщает издание. Они должны "действовать так, как ожидают от них их народы, а не в интересах американцев или НАТО", заявил Гуденус. Он настаивал на том, что экономические санкции против России были введены в Европе "под диктовку" США.

В июне 2014 года, после того, как ни один из членов ООН не поддержал аннексию Россией Крыма, Гуденуса пригласил в Москву спикер Госдумы Сергей Нарышкин, пишет Немцова. Там Гуденус обвинил ЕС, "заложника НАТО", в кризисе на Украине и похвалил политику Кремля.

В то самое время, когда крайне правые лидеры Европы требуют закрыть границы и отказаться от мечты о единой Европе в пользу традиционного национализма, а Москва старается подавить сепаратистов внутри РФ, Кремль поощряет организации, способные расколоть даже старые национальные государства Западной Европы, пишет автор статьи.

"Почему Кремль решил сделать своими союзниками правые партии и лидеров сепаратистов?" - задается вопросом Немцова. "Кремлю нужна еще какая-нибудь карта, помимо газа, чтобы помахать ею перед Западом и сказать: вот кто наши друзья и союзники", - считает директор аналитического центра "Сова" (Москва) Александр Верховский.

Кремль запретил "Майн Кампф" Гитлера (недавно переизданную в Германии), но он поддерживает ультраправых в Западной Европе и США, чтобы создать "альтернативные механизмы", позволяющие ему расширить свое влияние, полагает Антон Шеховцов из Института гуманитарных наук в Вене.