МВФ назвал 5 ключевых условий продолжения работы с Украиной

С момента запуска программы stand-by Международным валютным фондом (МВФ) в апреле 2014 года правительству Украины удалось добиться существенных результатов, в первую очередь - в банковском и энергетическом секторах. Об этом говорится в материалах МВФ по второму пересмотру программы EFF, опубликованных на официальном сайте.





Эксперты Фонда отмечают повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, установление гибкого обменного курса гривни (при интервенциях Национального банка, когда это действительно нужно). "В крупнейших банках провели диагностику, и в большинстве случаев проблемы были решены надлежащим образом", - говорится в материалах. Фонд также отмечает, что Украина правильно начала реструктуризацию НАК Нафтогаз Украины, антикоррупционную реформу и реформу государственного управления. Кроме того, власти приступили к бюджетной консолидации - "пусть и посредством низкокачественных и одноразовых мер".





Однако все это происходило на фоне усиления конфликта на востоке и политической неопределенности внутри страны. Поэтому Фонд и украинские власти в марте 2015 года договорились заменить программу stand-by программой расширенного финансирования EFF.





14 сентября исполнительный Совет директоров МВФ одобрил выделение Украине очередного транша по программе EFF. МВФ уточнил, что выделяет Украине 716,11 млрд SDR (около $1 млрд), что в общем объеме выплат по соглашению о кредитовании составило 5,444 млн SDR (около $7,62 млн).





В отчете по второму пересмотру программы определены основные направления, в которых Украине нужно продолжать усиленно работать и реформироваться.





1. Фонд отмечает необходимость докапитализации 12 банков из второй двадцатки по итогам диагностики. Крайний срок проведения докапитализации установлен на февраль 2017 года.





МВФ напоминает, что НБУ завершил два раунда диагностики крупнейших 39 банков (на которые приходится 95% активов). Результаты показали, что дефицит капитала испытывали 28 банков. Финучреждения из первых 20 банков, которые нуждались в докапитализации, уже сделали это.





В материалах Фонда говорится также, что у большинства банков норматив по кредитованию связанных лиц нарушен и его необходимо будет привести в соответствие с требованиями в ближайшие три года.





2. Что касается тарифной политики, в МВФ прогнозируют, что приведение тарифов к рыночному уровню в Украине возможно не ранее апреля 2017 года. К этому времени Кабмин должен представить механизм ежеквартального пересмотра тарифов в соответствии с рыночными ценами на энергоносители и курсовыми колебаниями.





3. Реформа Нафтогаза тоже должна продолжаться. В этом документе правительство Украины подтвердило свое обязательство сделать дефицит Нафтогаза нулевым к концу 2017 года.





4. В отчете говорится и о приватизации; указанные сроки соответствуют графику приватизации, опубликованному ранее. Украина обязалась приватизировать Центрэнерго до конца марта 2017 года, а ОПЗ - в течение текущего года.





5. МВФ отмечает необходимость дальнейшего реформирования системы упрощенного налогообложения Украины. Модель упрощенной системы остается неадекватной, поскольку предоставляет возможности для арбитража между ней и общей системой. Дальнейшие реформы в этой сфере могли бы принести дополнительный доход в сумме около 1% ВВП.





При этом после налоговой реформы в 2016 году общий уровень налогообложения и налоговых ставок в Украине перестал оцениваться как высокий по международным стандартам.





МВФ ожидает, что общий объем налоговых поступлений в 2016 году снизится до 34% ВВП, что в целом соответствует среднему показателю в Центральной и Восточной Европе.





Отметим, МВФ сохранил прогноз роста экономики Украины по итогам 2016 года на уровне 1,5%, но улучшил прогноз инфляции до 13% с 15,1%. Изменение тенденции от упадка экономики к ее росту - ключевое достижение Украины, говорится в отчете.





Успешная реализация экономической программы открывает для Украины возможность получить от Фонда $1,3 млрд в этом году и около $5,4 млрд - в следующем. С учетом встречных выплат в счет обслуживания долга перед Фондом, чистое финансирование со стороны МВФ в 2016 году возможно в объеме $2,3 млрд, в 2017 - $4,5 млрд и в 2018 году - $0,9 млрд.





В целом выделение средств планируется ежеквартально по итогам выполнения критериев эффективности; наибольший транш запланирован на первый квартал 2017 года (более $1,986 млрд). Размер двух следующих будет сокращен до $1,33 млрд, а оставшихся пяти - до $735 млн.





Фонд подчеркивает, что наличие у Украины спора с РФ по "долгам Януковича" не повлияет на реализацию EFF.





МВФ принимает во внимание исключительный характер спора между Украиной и Россией и усилия украинского правительства по своевременному разрешению этого вопроса.





В конце отчета Фонд уточнил, какие структурные маяки программы stand-by (затем перенесенные в программу EFF) власти и регуляторы выполнили с задержкой или не выполнили вовсе. Украина замешкалась с приведением режима НДС в сельском хозяйстве к общему режиму, отбором аудитора для проверки операций Нафтогаза, предложениями НБУ по изменению структуры и обеспечению независимой работы, принятием законов для запуска независимого антикоррупционного бюро, внесением изменений в законодательство, касающееся борьбы с отмыванием денег. Среди маяков, которые так и не были достигнуты, - закон о финансовой реструктуризации и пакет мер по дерегуляции.



