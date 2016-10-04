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4 октября 16, 18:16
Сирия несмотря на бомбежку зазывает туристов
Алеппо
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Туристическое видео сняли в Алеппо, в котором сейчас развернулись ожесточенные бои.
Туристическое видео сняли в Алеппо, в котором сейчас развернулись ожесточенные бои.

Сирийские власти опубликовали новое видео из Алеппо для привлечения отдыхающих в страну. Видеозапись обнародована на страинице министерства туризма страны в Facebook.

Видео сопровождается музыкой, представляющей собой гитарную кавер-версию мелодии из заставки популярного сериала "Игра престолов".  


В начале сентября министерство туризма Сирии также выпускало видео для привлечения зарубежных гостей в страну. Данная запись была сделана в портовом городе Тартус.

Отметим, что город Алеппо частично контролируется правительственными войсками, а в последние недели в этом населенном пункте идут ожесточенные бои с приминением авиации, в том числе против мирных жителей.
Korrespondent
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