Япония требует от РФ вернуть все острова южной части Курил

Глава японского МИД Фумио Кисида заявил, что Токио на переговорах с Россией добивается признания принадлежности Японии всех островов южной части Курил. Об этом сообщает ТАСС.





"Мы исходим из того, что это исконные территории нашей страны. Основываясь на такой позиции, мы требуем признания принадлежности Японии четырех северных островов" ,- сказал Кисида.





Токио также утверждает, что в состав Курил не входят расположенные на юге архипелага острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, которые, по его мнению, являются продолжением самого северного японского острова Хоккайдо. В результате Токио настаивает на передаче ему этих территорий





23 сентября сообщалось, что позиция Японии о необходимости возвращения ей всех четырех островов южных Курил остается неизменной.





В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой оговаривалось что Токио после заключения мирного договора получит Хабомаи и Шикотан.





Идея передачи Японии сначала двух островов, как это оговорено в декларации 1956 года, обсуждалась в 2001 году, на встрече лидеров России и Японии Владимира Путина и Ёсиро Мори. Однако после прихода к власти Дзюнъитиро Коидзуми эту идею отложили.





Отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.



