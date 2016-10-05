Мощнейший ураган Мэттью достиг побережья Кубы - ФОТО

Ураган обрушился на восточный город Маиси и тут скорость ветров достигает 120 километров в час. Как сообщает кубинская газета Granma, власти Гуантанамо и всего восточного региона приняли меры по сохранению жизней людей.

В то же время синоптики предупреждают, что шторм может достичь туристического города Баракоа в провинции Гуантанамо и может пройти неподалеку от военно-морской базы Соединенных Штатов Америки и военной тюрьмы Гуантанамо.

По состоянию на утро среды, в результате урагана в Доминиканской Республике погибли четыре человека. На них обрушилась стена и сели, - сообщило агентство.

При этом власти Гаити начали борьбу с последствиями "Мэттью", который обрушился на островное государства вчера. Южный Гаити оказался фактически отрезан от цивилизации после того, как обрушился мост, соединяющий область со столицей Порт-о-Пренс.

Сообщается также, что город с населением 70 тысяч человек затоплен, многие дома ушли под воду по самые крыши. Один человек погиб.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, "Мэттью" эксперты назвали самым мощным ураганом за десятилетие, которые обрушился на Атлантику. Его скорость ветра достигает в 230 километров в час. Он принес с собой сильный дождь и опасные штормовые приливы.