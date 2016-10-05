Вашингтон готовится к бомбежке армии Асада

Белый дом обсудит сегодня возможность нанести авиаудар по армии Башара Асада в Сирии. Об этом пишет Washington Post, ссылаясь на источники.

5 октября в администрации президента США пройдет заседание, на котором ответственные за нацбезопасность чиновники обсудят дальнейшие действия в Сирии.



Издание отмечает, что выход из кризисной ситуации в Алеппо органы нацбезопасности США обсуждают уже не первую неделю.



По словам источника Washington Post в Белом доме, американский президент Барак Обама не хочет решать вопросы в Сирии в силовом ключе, поскольку вскоре заканчивается его срок на посту главы США.