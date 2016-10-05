США пора приструнить Путина в Сирии пока не поздно

Две американские газеты публикуют редакционные статьи о ситуации в Сирии, которая сложилась после срыва соглашения о прекращении огня и официального выхода США из переговоров с Россией по сирийскому вопросу.

"Путин ужесточает контроль над Сирией", - утверждает Wall Street Journal в заголовке редакционной статьи.

По сообщению Fox News, в прошлые выходные на российскую базу в Тартусе (Сирия) были доставлены системы SA-23 Gladiator (С-300ВМ "Антей-2500". - Прим. ред.).

"SA-23 могут наложить существенные ограничения на военные действия США в Сирии, поскольку способны сбивать крылатые и баллистические ракеты, наряду с воздушными судами", - пишет газета. Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон предложила создать над Сирией бесполетные зоны, а ее соперник Дональд Трамп - активнее воевать с "Исламским государством" (запрещено в РФ. - Прим. ред.). Газета полагает: "Теперь Путин повысил коэффициент риска, сопряженного с обоими этими вариантами действий".

"Пожалуй, еще большую тревогу внушает растущее военное значение России на Ближнем Востоке", - замечает газета.

"Идет война. Сторона России побеждает, а союзники Америки и остальной Европы терпят поражение", - заключает издание.

"США должны наконец принять меры, чтобы положить конец предумышленному кровопролитию в Сирии", - призывает в заголовке The Washington Post.

"Сторонники администрации США уныло вопрошают, почему Путин решил не осуществлять план прекращения огня, который, по выражению экс-сотрудника Госдепартамента Филипа Гордона, был для России "чистым выигрышем". Соглашение, о котором договорился госсекретарь Керри, означало, что режим Асада остается у власти на неопределенный срок, а Россия и США проведут совместную военную кампанию против его противников - повстанцев, которые сочтены "террористами", - пишет издание.

По мнению газеты, Путин решил устремиться к еще более решающей победе - взятию Алеппо правительственными силами. "Если наступление удастся, утрата Асадом власти будет исключена. Если оно провалится, Кремль считает, что всегда сможет обратиться к сговорчивому Керри", - говорится в статье.

"Президент Обама много раз отвергал варианты с применением военной силы, ссылаясь на то, что они лишь обострят конфликт. В результате кровопролитие в Сирии неуклонно ширится, силы террористов растут, а влияние США снижается, что выгодно России. Дальнейшее бездействие умножит эти катастрофические результаты", - предостерегает газета.