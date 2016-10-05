Сирия - это конфликт, который не позубам ни США, ни России

"Вашингтон и Москва вовлечены в новый виток противостояния из-за Сирии, и на этот раз они пошли дальше слов. США прервали переговоры и отозвали своих дипломатов из Женевы - Россия приостановила действие соглашения по уничтожению плутония, поставив условия (в том числе, снятие связанных с Украиной санкций) для его возобновления", - пишет обозреватель The Guardian Мэри Дежевски.

"Подали реплики пессимисты-прорицатели, в основном с западной стороны, предупредив, что американо-российские отношения настолько же плохи, как в самые мрачные дни холодной войны, с соответствующими опасными последствиями для всех остальных", - говорится в статье.

"Конечно, возобновление насилия в районе Алеппо - это катастрофа для тех, кто находится на местах, и очередная неудача тех, кто пытается свергнуть президента Башара Асада. Однако, что касается американо-российских отношений, то есть причины принять менее апокалиптическую точку зрения. То же самое относится и к более масштабным последствиям", - считает Дежевски.

"Если самая резкая мера, принятая США, - это прервать и без того неустойчивые переговоры по Сирии, и самый жесткий ответ, на который решилась Россия, - приостановить одно соглашение по вооружениям, в нарушении которого Москва, в любом случае, обвиняет Вашингтон, то это само по себе говорит о многом. Это может отражать, насколько этим странам сейчас почти не о чем говорить, и в этом случае перерыв практически ничего не меняет",- рассуждает журналистка.

"До некоторой степени обе стороны заигрывают со своей внутренней аудиторией", - считает обозреватель. По ее мнению, Обаме и Клинтон на фоне предвыборной кампании и Путину на фоне падения жизненного уровня россиян важно продемонстрировать жесткость по отношению к противнику.

"Но есть и другая причина, по которой о здоровье или нездоровье американо-российских отношений не стоит судить исключительно по переговорам в Сирии: считать, что две страны способны прекратить конфликт в Сирии - то же самое, что думать, что холодная война продолжается и всякая война - это опосредованная война между супердержавами", - говорится в статье. По мнению Дежевски, как США не в состоянии управлять действиями повстанцев, так и Путин - действиями Асада.

"Чтобы в Сирии установилось хоть сколько-нибудь продолжительное перемирие, не говоря уже об урегулировании конфликта, или гораздо больше сторон должно быть вовлечено в качестве гарантов - в том числе, Иран, Саудовская Аравия и Турция - или самим сирийцам придется положить этому конец. Но этого, скорее всего, не произойдет, пока не появится победитель", - заключает автор.