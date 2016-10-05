Хиллари Клинтон приведет США к катастрофе?

"Если сейчас послушать высказывания Хиллари Клинтон, любой может логично заключить, что она ведет предвыборную борьбу не с Дональдом Трампом, а с российским лидером Владимиром Путиным", - пишут в своей статье в The Washington Times президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский и отставной дипломат, экс-советник сенаторов-республиканцев Джим Джатрас. "Когда WikiLeaks обнажил то, как Национальный комитет Демократической партии на праймериз отдавал г-же Клинтон предпочтение перед Бернардом Сандерсом, она точно знала, кого в этом обвинить - Путина", - пишут они.

Авторы предполагают, что г-жа Клинтон и ее окружение приписывают другим свою линию поведения, ценности и намерения. Ее внешняя политика сильно напоминает курс позднего СССР, считают они. "Помните, как СССР сверг правительства Венгрии, Чехословакии и Афганистана? Хиллари - настоящая "Миссис Смена Режима", у нее свой список: Ирак, Ливия и (пока лишь в надеждах) Сирия", - говорится в статье.

Ярая сторонница Хиллари, экс-госсекретарь Мадлен "Олбрайт когда-то заметила по поводу гибели полумиллиона иракских детей из-за санкций, что "цена оправданная". Сталин, наверное, согласился бы с ней", пишут авторы.

Они призывают американцев осознать, что г-жа Клинтон - твердая сторонница курса, который, по мнению аналитиков, увеличит риск войны между Россией и США по сравнению с советским периодом.

По словам авторов, г-жа Клинтон попытается создать в Сирии бесполетную зону, а для этого нужна готовность сбивать российские самолеты. "Ее "теневой министр обороны" Мишель Флурной говорит, что администрация Клинтон будет бомбить объекты сирийской армии, сознавая, что это чревато потерями среди россиян, а не только сирийцев. А еще один ее сторонник, бывший и.о. директора ЦРУ Майкл Моррелл, открыто призывает совершать убийства россиян в Сирии", - пишут авторы.

"Г-жа Клинтон обещает "ответные военные меры" в отношении России и Китая за недоказанные, предполагаемые кибератаки, а также ратует за конфронтацию с воинственным Пекином в Южно-Китайском море. Зачем идти на риск войны с одной-единственной ядерной державой, когда воевать с двумя будет повеселее?" - иронизируют авторы.

По их мнению, программа г-жи Клинтон - путь к катастрофе. "Напротив, Трамп, при всех его риторических излишествах, видимо, сосредоточен на интересах Америки", - считают авторы. На их взгляд, позиция Трампа ближе к подходу израильского премьера Нетаньяху, "основанному на прагматичном взаимном уважении российских и израильских лидеров, а не на шумных угрозах".