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5 октября 16, 16:16
Меркель раскритиковала закрытие маршрута для беженцев
Меркель
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Канцлер германии Ангела Меркель резко раскритиковала закрытие балканского маршрута, по которому беженцы могли сбежать из опасной для жизни зоны.

Об этом сообщает Die Welt. Она заявила, что закрытие балканского маршрута не решит проблему. По словам канцлера, нужно реагировать на проблему кризиса беженцев, а не игнорировать ее. Они стоят фактически на пороге Германии и нуждаются в защите.

"Моя цель заключается в том, чтобы не сидеть, сложа руки, когда люди должны жить в унизительных условиях или, как в Ираке и Сирии, в смертельной опасности", - сказала А.Меркель о своей политике в отношении беженцев, раскритикованной немецким правительством.

Как ранее сообща УРА-Информ, в Германии Меркель обозвали изменницей Родине.
URA-Inform
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