Меркель раскритиковала закрытие маршрута для беженцев

Об этом сообщает Die Welt. Она заявила, что закрытие балканского маршрута не решит проблему. По словам канцлера, нужно реагировать на проблему кризиса беженцев, а не игнорировать ее. Они стоят фактически на пороге Германии и нуждаются в защите.

"Моя цель заключается в том, чтобы не сидеть, сложа руки, когда люди должны жить в унизительных условиях или, как в Ираке и Сирии, в смертельной опасности", - сказала А.Меркель о своей политике в отношении беженцев, раскритикованной немецким правительством.

Как ранее сообща УРА-Информ, в Германии Меркель обозвали изменницей Родине.