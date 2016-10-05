Путин может получить Нобелевскую премию мира?

В пятницу будет объявлен лауреат Нобелевской премии мира. Война в Сирии может сыграть при этом свою роль. Какие же представления о мире в этом году возьмут верх? - задается вопросом в своем комментарии на сайте Tagesspiegel Жан-Пьер Филью, профессор истории современного Ближнего Востока в Парижской школе международных отношений (Paris School of International Affairs, PSIA, Sciences Po).

"Нобелевский комитет то и дело готовит сюрпризы. Такие, как в 2009 году, когда Нобелевская премия мира досталась президенту США Бараку Обаме, занимавшему свою должность на тот момент лишь 9 месяцев. Его вклад в дело мира к тому моменту состоял исключительно из заявленных намерений. И до сих пор многие задаются вопросом о том, что же такого для мира, например, на Ближнем Востоке сделал глава Белого дома", - отмечает автор статьи.

"Бесспорно: ядерная сделка с Ираном предотвратила крупный международный кризис. Однако в то время, пока эксперты были заняты деталями этой непростой в техническом плане темы, Сирия неуклонно продолжала скатываться в адскую бездну, а ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. - Прим. ред.) имело возможность расти и крепнуть", - продолжает эксперт. Он отмечает при этом, что "такой кандидат на Нобелевскую премию мира, как Владимир Путин, был бы таким же сомнительным сюрпризом, как признание заслуг Обамы семь лет назад".

Однако у кандидатуры российского президента есть свои преимущества, констатирует Филью: "Он олицетворяет собой определенное представление о мире, которое толкает его на активные действия". По мнению автора публикации, речь идет о "глобальной концепции", согласно которой мир возможен лишь после того, как будут ликвидированы "заговоры", направленные против суверенитета стран-членов ООН.

"Сегодня за бомбардировки Алеппо, устраиваемые преимущественно российскими ВКС, ужасную дань платят "Белые каски", номинированные на Нобелевскую премию мира 2016 года. Около 3 тыс. невооруженных и не поддерживающих ни одну из сторон конфликта добровольцев, известных так же как "Сирийская гражданская оборона", спасают на этой войне людей, невзирая на их взгляды. С момента возникновения группы в марте 2013 года был убит 141 ее член по всей стране. Российские боевые самолеты недавно стали систематически совершать авиаудары по центрам "Белых касок" в районах Алеппо, подконтрольных повстанцам. Эти атаки - часть разрушительной кампании, целью которой становятся объекты медицинской инфраструктуры и которую генсек ООН Пан Ги Мун уже назвал "военным преступлением".

Убитая 16 июня в Великобритании депутат Джо Кокс активно выступала за присуждение "Белым каскам" Нобелевской премии мира - в ее память десятки парламентариев по всей Европе собрали подписи в поддержку этой идеи. Аналогичную петицию подписали и 150 тыс. человек. "Эта гражданская организация не способна остановить бомбардировки в Сирии и особенно в Алеппо, однако напомнит о гражданских жертвах и покажет тем, кто им помогает, что мир не забыл о них окончательно", - пишет автор. По мнению эксперта, в последние недели стало особенно очевидным: сирийская трагедия - часть нашей общей судьбы.

"У Нобелевского комитета есть выбор: Путин или "Белые каски" - кладбищенский мир или мир гуманитарных усилий", - резюмирует автор статьи.