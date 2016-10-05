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5 октября 16, 16:28
Евросоюз согласился отменить визы для Грузии
грузия
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Грузия в ближайшее время получит безвизовый режим. Евросовет одобрил такое соглашение.

Об этом заявил глава Комитета постоянных представителей Питер Яворчик. Он подчеркнул, что власть рассчитывает на поддержку Европейского парламента, который окончательно утвердит такое решение.

Отмечается, что безвиз будет воплощен в жизнь одновременно с запуском новой системы приостановки безвизовых нормативов. Такой механизм был придуман в Германии. Берлин не скрывает своих опасений относительно того, что украинцы, грузины и жители Косово будут злоупотреблять правом на предоставление убежища, если произойдет либерализация визового режима. Таким образом, якобы возрастет уровень преступности.

Как сообщал "УРА-Информ", канцлера Германии Ангелу Меркель осудили за ее отношение к миграционной политике. Женщину обозвали изменницей страны. Немцы признаются, с наплывом беженцев, они чувствуют себя гостями в родном государстве.
URA-Inform
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