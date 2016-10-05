Асаду на руку вечный хаос в Сирии

"Российское военное наступление в Сирии, запущенное 30 сентября 2015 года, вытащило режим Асада из очень затруднительного положения. Однако оно ускорило ослабление сирийского государства", - считает корреспондент Le Monde в Бейруте Бенжамен Барт.

"Несмотря на сотни тысяч убитых и более десяти миллионов перемещенных лиц и беженцев, Асад по-прежнему верен себе. Он убежден, что тактика выжженной земли, которую он, глазом не моргнув, проводит уже пять с половиной лет, в конце концов оправдает себя. И факты подтверждают, что он не совсем неправ", - полагает автор статьи.

"Для Асада после пяти лет ожесточенной войны, казалось, горизонт проясняется. Но это временное улучшение имеет свою цену: оно высветило его тягостную зависимость от иностранных союзников", - передает газета.

"В этом состоит парадокс Дамаска. Никогда еще с начала восстания с 2011 году сирийский режим не казался столь самоуверенным - и никогда еще сирийское государство не казалось столь несуществующим, - утверждает Барт. - Военачальники с раздутым эго, полумафиозные верноподданные отряды ополчения, вездесущие российские и иранские военные, да еще и повстанцы, - президент вынужден заключать сделки с назойливыми союзниками, которые беспрестанно посягают на его полномочия. Король Башар господствует, не имея соперников, но король этот становится все менее одетым".

"Башар Асад осуществляет власть, но он не собственник этой власти, - утверждает историк Тома Пьере, специалист по Сирии. - Это скорее уполномоченное лицо, чем глава государства".

"Раздробленность сирийской территории и необходимость оживить лагерь приверженцев режима способствовали внезапному появлению "звездных" военачальников, отбрасывающих тень на главу государства. Таков Сухель Аль-Хасан, известный также под кличкой Тигр, командующий элитным подразделением, одержавший верх во многих боях в провинциях Хомс и Алеппо. В этих двух регионах Аль-Хасан, которым восторгаются сторонники Асада, ведет себя как царек", - пишет корреспондент.

"Такая же ситуация в провинции Дейр эз-Зор с друзским генералом Иссамом Захреддином, - поясняет сирийский политолог Салам Кавакиби. - Прифронтовые зоны становятся самоуправляющимися островками. Асад вынужден пойти на какую-то децентрализацию. Он раздает орешки направо и налево, всячески стараясь сохранить в своей руке самый крупный. Он мастер своего дела".

"Такой же феномен отмечается с шиитским ливанским движением "Хизбаллах", присланным Тегераном на помощь сирийскому режиму", - говорится в статье.

"Порой Башар Асад упирается. Регулярно возникает приглушенная напряженность, сталкивающая его с российским спасителем", - продолжает журналист. Так, "заявления Асада в феврале в пользу отвоевания всей сирийской территории рассердили российского министра иностранных дел, который дал об этом знать".

"Асад сносит публичные оскорбления, поскольку они мелкие. Даже при том, что его поддержка для россиян не является вопросом национальной безопасности, как для иранцев, сирийский диктатор на боится быть брошенным Москвой", - говорится в статье.

"Россия нуждается в Сирии больше, чем наоборот, - поясняет один дипломат, который ездит туда и обратно между Бейрутом и Дамаском. - Сирия стала трамплином Путина, его обратным билетом на международную арену. Он не может оттуда уйти без больших потерь для своего нового престижа. Асад это знает и великолепно на этом играет, чтобы защитить свою свободу маневрирования".

"Россияне знают, что он опасен, - говорит этот западный дипломат. - Они могли бы в один прекрасный день отказаться от него. Какая-то внезапная автокатастрофа... Но не сейчас. Они нуждаются в нем, чтобы иметь право сказать, что они одержали верх над американцами".

"Русские и иранцы презирают этот режим, и это ощущается, - считает источник. - Но они не хотят его менять, так как думают, что без Башара все обвалится. Никто его не уважает, но все в нем нуждаются". "Если русские приставят ему пистолет к виску, он может сказать: "Давайте, стреляйте!" - сказал он.

"Гражданская война в Сирии далека от завершения. С учетом существования множества вооруженных группировок и организационной неспособности сирийского режима перестроиться столкновения могут продлиться еще годы. Степень устойчивости оси Дамаск-Тегеран-Москва отчасти определит эволюцию конфликта. Тем не менее, если режиму Асада удастся нейтрализовать восстание в восточном Алеппо и в Гуте, он сможет записать себе на счет два основных прорыва в двух самых важных регионах страны. После повторного взятия Хомса в 2014 году становой хребет страны, квалифицированный как то, что "полезно для Сирии", оказалась бы полностью под контролем Дамаска. Для Асада это была бы не полная победа, но важнейший шаг в этом направлении", - заключает Бенжамен Барт.