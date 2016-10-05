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5 октября 16, 16:45
ООН отрицает версию РФ, что гумколонну в Сирии взорвали
Сирия
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Эксперты ООН заявили об этом после изучения спутниковых снимков с места происшествия.
Эксперты ООН заявили об этом после изучения спутниковых снимков с места происшествия.

В ООН заявили, что гуманитарный конвой, уничтоженный возле Алеппо в сентябре, попал именно под бомбардировку с воздуха, передает Reuters.

Эксперты ООН установили этот факт после изучения спутниковых снимков с места происшествия.

"У нас есть изображение, на котором повреждения четко видны. Наш анализ говорит о том, что это был удар с воздуха", - сказал сегодня на брифинге эксперт UNOSAT (Институт исследований ООН - ред.) Ларс Бромли.

"В пользу этой версии говорит также форма и размер воронки от бомбы. Здесь характерный большой кратер, который почти наверняка образовался от авиабомбы, он отличается от следов артиллерийского или минометного удара", - добавил эксперт.

Напомним, гумконвой ООН обстреляли в Сирии 19 сентября. США заявили, что гумконвой ООН разбомбила Россия.

Москва же заявила, что признаков попадания боеприпасов по гумконвою нет.

Bellingcat также сообщил, что гумконвой в Сирии обстреляли российскими бомбами.
Korrespondent
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