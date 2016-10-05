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5 октября 16, 16:48
Хакера атаковавшего Демпартию США выследили в Сибири
ФБР
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Слежка в рамках расследования кибератак на Национальный комитет Демократической партии США привела в российский Бийск на границе с Монголией.

"На краю этого города асфальтовая лента под названием Чуйский тракт тянется через пустынные места южной Сибири к границе с Монголией", - пишет побывавший в Бийске корреспондент The New York Times Эндрю И. Крамер.

"В течение лета кропотливая работа по онлайн-слежке в рамках расследования кибератак на Национальный комитет Демократической партии и другие организации, как ни странно, привела к этому изолированному месту. В середине сентября я пошел по следу и оказался здесь, чтобы встретиться с Владимиром Фоменко, 26-летним сноубордистом, единственным человеком, на данный момент идентифицированным как лицо, причастное к хакерским атакам, которые эксперты по кибербезопасности приписывают российским государственным силовым структурам", - говорится в статье.

Автор поговорил с Фоменко по телефону. Он заявил, что ничего не знал об атаках на момент их проведения, но признался, что они могли вестись с компьютеров его серверной компании. Он ведет бизнес, проживая в съемной квартире, и проводит свободное время, катаясь на сноуборде в горах Алтая. Он был готов к встрече, говорится в статье.

"Мы с Фоменко встретились в баре на крыше под названием "Скалы" ближе к вечеру и наблюдали за закатом солнца над степью Южной Сибири", - пишет автор.

Его опровержения были неясными, и интервью проиллюстрировало двусмысленность и неоднозначность официальных и неофициальных российских ответов на утверждения о том, что спецслужбы взламывают компьютеры избирательных комиссий Америки, пишет автор.

"С основной историей в моей записной книжке я на следующий день осмотрел город в поисках какого-нибудь вспомогательного материала, чтобы еще раз проиллюстрировать удаленность этого места и невероятность того, что местный житель может играть какую-то роль в президентских выборах в Америке", - пишет журналист.

"Почему этот таинственный компьютерный эксперт живет здесь? Я поговорил с местными жителями, в том числе с куратором городского музея Дмитрием Ерошкиным, открытым и хорошо осведомленным человеком", - сообщает Крамер.

"Бийск был пограничным фортом у границы Российской империи с Китаем. Природа там прекрасна. Почему бы кому-то и не захотеть здесь жить?" - задается вопросом автор.
Inopressa
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