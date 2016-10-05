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5 октября 16, 17:09
Турция бомбит север Сирии: погибли мирные жители
Сирия
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По одной из версии, атака была совершена ВВС Турции.
По одной из версии, атака была совершена ВВС Турции.

По провинции Алеппо на севере Сирии нанесли авиаудары, в результате которых, по меньшей мере, погибли 19 мирных жителей, в том числе трое детей. Об этом сообщает AP, ссылаясь на правозащитников и курдских активистов.

Атака была совершена по деревне Сульсана, которая находится под контролем террористической организаци "Исламское государство".

По одной из версии, авиаудары были совершены ВВС Турции. В Анкаре пока никак не прокомментировали этот инцидент.

Накануне Анкара заявила о 80 ударах по позициям ИГИЛ в Сирии.
Ранее в Турции приняли решение, что еще год будут воевать в Сирии и Ираке. Также стало известно, чтоТурция расширяет зону вторжения в Сирии.

24 августа армия Турции и ВВС коалиции во главе с США начали операцию против ИГИЛ с целью освободить приграничный сирийский город Джераблус в провинции Алеппо.
Korrespondent
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