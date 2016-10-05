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5 октября 16, 20:30
Определился главный кандидат на пост генсека ООН
Антониу Гутерреш
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Главным кандидатом на пост генсека ООН стал экс-премьер Португалии Антониу Гутерреш, которого в Совбезе поддержали все члены, обладающие правом вето
Определилась кандидатура на пост генерального секретаря ООН, ею является бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.

В среду Совет безопасности ООН провел шестой раунд неформального голосования по кандидатурам на пост генсека ООН. Согласно процедуре, новым генсеком станет тот кандидат, в отношении которого придут к консенсусу все участники Совбеза.

Ни один из пяти постоянных членов Совбеза, у кого есть право вето - Россия, Китай, Великобритания, Франция и США - не проголосовали против кандидатуры Гутерреша.

Генеральный секретарь избирается сроком на пять лет с возможностью переизбрания. Восьмой генсек ООН Пан Ги Мун на этой должности находится с 2007 года. В конце 2016 года он уйдет в отставку.

Гутерреш с 1995-го по 2002 год занимал должность премьер-министра Португалии, а с 2005 по 2015 год был верховным комиссаром ООН по делам беженцев.

Источник: liga
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