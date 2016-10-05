Определился главный кандидат на пост генсека ООН

Определилась кандидатура на пост генерального секретаря ООН, ею является бывший премьер-министр Португалии Антониу Гутерреш. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных дипломатов.





В среду Совет безопасности ООН провел шестой раунд неформального голосования по кандидатурам на пост генсека ООН. Согласно процедуре, новым генсеком станет тот кандидат, в отношении которого придут к консенсусу все участники Совбеза.





Ни один из пяти постоянных членов Совбеза, у кого есть право вето - Россия, Китай, Великобритания, Франция и США - не проголосовали против кандидатуры Гутерреша.





Генеральный секретарь избирается сроком на пять лет с возможностью переизбрания. Восьмой генсек ООН Пан Ги Мун на этой должности находится с 2007 года. В конце 2016 года он уйдет в отставку.





Гутерреш с 1995-го по 2002 год занимал должность премьер-министра Португалии, а с 2005 по 2015 год был верховным комиссаром ООН по делам беженцев.



