Прогноз Stratfor: Кто покинет ЕС вслед за Британией

Brexit стал далеко не первым поводом для стран Евросоюза серьезно задуматься о рисках развала блока. Дискуссия о будущем ЕС в этом ключе продолжается как минимум с начала экономического кризиса в Европе - уже почти десятилетие. В частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor проанализировали эффект от выхода тех или иных стран из ЕС. В зависимости от последствий и вероятности принятия решения покинуть блок аналитики "частного ЦРУ" поделили страны ЕС на четыре группы. Больше всего шансов покинуть Евросоюз, полагают аналитики, у стран Южной и Северной Европы.





В последние годы дискуссия о дальнейших перспективах ЕС разгорелась с новой силой: ведь сначала Греция вплотную приблизилась к выходу из еврозоны (еврозона - 19 стран ЕС, официальной валютой которых является евро, - "Апостроф"), а потом и Великобритания проголосовала за отказ от членства в ЕС навсегда. Это ужесточило споры между "евроскептиками" и "еврофилами". Первые уверены, что развал Союза — дело времени. А вторые настаивают на том, что ЕС нерушим. Впрочем, Евросоюз, как и любое другое политическое творение, не может существовать вечно, считают аналитики компании Stratfor. В то же время, по их мнению, нельзя точно предсказать, когда произойдет распад ЕС или его трансформацию в проект, который будет функционировать под тем же названием, но совсем по-другому.





Как отмечают в "частном ЦРУ, важность каждой из стран для ЕС определяется по-разному: например, потеря члена ЕС, который принадлежит к еврозоне представляет для всей системы гораздо большую угрозу, чем для того, кто в ней не состоит. Поэтому перспектива выхода Греции из валютной зоны в 2015 году была, возможно, более пугающей для Франции и Германии, чем даже решение Британии покинуть Союз, отмечают в Stratfor. Варьируется от страны к стране и уровень поддержки институтов ЕС, поэтому и евроскептицизм в Европе принимает различные формы. Например, французский "Национальный фронт" выступает за выход страны из ЕС, а итальянское "Движение пяти звезд" - только за то, чтобы страна покинула еврозону. Умеренные партии хотят положить конец свободному передвижению работников и ввести пограничный контроль.













Британский референдум наверняка будет не последним, отмечают аналитики, ведь уровень веры в Евросоюз упал с 57% в 2007 году до 33% в 2016 году. В Stratfor считают, что то, какие именно страны решат отказаться от членства в ЕС или его институтах, определит будущую судьбу блока. Евросоюз мог бы пережить выход Хорватии, но вряд ли сможет выжить, если такое решение примет Франция. Не сможет ЕС существовать и после одновременного выхода нескольких стран с сильной экономикой. При этом шансы страны покинуть ЕС будут определяться политическими и географическими факторами. Страны с сильной экономикой и стратегически важным расположением на континенте могут добиться более выгодной сделки о выходе или уступок со стороны ЕС взамен на решение остаться. В Stratfor считают, что все страны-члены ЕС в контексте вероятности их выхода из ЕС и последствий такого решения можно поделить на четыре категории: "аутсайдеров", "хрупкую периферию", "строителей коалиции" и "большую тройку".





Аутсайдеры.Чехия, Румыния, Болгария теперь так же скептически относятся к еврозоне и идеям увеличения полномочий Брюсселя, как Венгрия и Польша, которые в еврозоне не состоят и считают, что страны-члены ЕС должны оставаться суверенными. Но это не значит, отмечают в "частном ЦРУ", что все эти страны готовы покинуть Евросоюз. Ведь они являются чистыми получателями помощи и субсидий ЕС и рассматривают членство в блоке как способ модернизации своей экономики и привлечения инвестиций, а некоторые -еще и как способ гарантировать себе защиту Запада на случай российской агрессии. К тому же, большинство избирателей в этом регионе идею пребывания в ЕС поддерживают. Тем не менее, страны Центральной и Восточной Европы будут стараться отстоять свои национальные права и выступать за более слабые институты ЕС, что придаст импульс евроскептическим движениям по всей Европе и со временем может стимулировать националистические и популистские силы в регионе.





Хрупкая периферия. Страны на периферии еврозоны в большинстве своем поддерживают более глубокую европейскую интеграцию, хотя и являются одними из наиболее уязвимых экономик блока. Такие страны как Греция, Португалия, Испания полагаются на субсидии ЕС и фонды развития, чтобы остаться на плаву, объясняют в Stratfor. Большинство претензий стран этого региона к ЕС появились уже после экономического кризиса и мер жесткой экономии, которые за ним последовали. В этих странах в основном поддерживают левые партии, а не правые. Некоторые южноевропейские страны, как прогнозируют в "частной разведке США", могут покинуть зону европейской валюты, но пойдут на это скорее в случае неожиданного кризиса, а не в качестве запланированного решения. Экономическая и политическая слабость этих стран помешает им также сформировать эффективный альянс.





Строители коалиции.Такие богатые и финансово дисциплинированные страны, как Австрия, Финляндия, Нидерланды во многом нацелены на защиту своего национального богатства от стран Южной Европы. Сильные евроскептические партии этих стран стремятся защитить суверенитет своих государств от вмешательства европейский институтов. Но, будучи зависимыми от экспорта, они хотят защитить свои рынки — преимущественно в странах ЕС.





Страны Северной Европы, полагают в Stratfor, имеют гораздо больше шансов коллективно добиваться общеевропейской реформы или создания региональных блоков — они не будут рисковать попасть в изоляцию, действуя в одностороннем порядке. Дания и Швеция не принадлежат к еврозоне, но в этом регионе популярно обсуждение "северной зоны евро" или "северного Шенгена". В этом плане Литва, Латвия и Эстония являются в некотором смысле исключением, поскольку из-за российской угрозы пытаются себя связать с Западом настолько сильно, насколько это возможно, считают аналитики.





Большая тройка. Если фактор государства будет основным в предстоящей трансформации ЕС, само собой разумеется, что крупнейшие члены блока — Германия, Франция и Италия — будут в авангарде. Итальянцы, которые раньше в европейской интеграции видели способ связать себя с процветающими северными соседями, теперь стали одной из наиболее евроскептических наций — из-за политической нестабильности и стремительного роста долга страны. В Stratfor предполагают, что Италия наверняка попытается угрозой выхода добиться уступок со стороны Брюсселя.





Ключ к будущему ЕС — в руках Германии и Франции. Лишь предположения о возможном выходе одной из этих стран из еврозоны могут вызвать массовую структурную перестройку. А их согласия между собой может быть достаточно, чтобы удержать ЕС (или его подобие) вместе. Парадоксально, но хотя в их стратегических интересах -держать единый фронт, национальные интересы продолжают разъединять Францию и Германию. Франция при этом разрывается между желанием защитить свою экономику и необходимостью поддерживать альянс с Берлином. Германия же пытается избегать решений, которые могут навредить ее богатству, а также хочет получить больше контроля над фискальной политикой соседей, хотя не многие готовы на это согласиться. Первой, считают в Stratfor, реорганизации ЕС может потребовать Франция. И Германии будет трудно пойти на компромисс.





Таким образом, считают в Stratfor, достичь согласия среди членов ЕС, которое бы дало возможность двигаться вперед, почти невозможно. Ведь идея связать членов Евросоюза будет требовать консенсуса по слишком важным вопросам, чтобы страны пошли на это. Существует и альтернативный вариант – "отматывания" евроинтеграции назад, который набирает обороты. Но при этом существует риск полного развала блока. Впрочем, бездействие в виде поддержания нынешнего состояния вещей, может иметь даже более плачевные последствия для ЕС.



