Ураган "Мэтью" в США: отменены более 1,6 тысяч авиарейсов

Об этом сообщает Associated Press, передает ТАСС. Больше всего авиарейсов было запланировано на четверг и пятницу, но из-за угрозы урагана "Мэтью" они были отменены в международном аэропорту Майами, а также в Орландо и Форд-Лодердейл, расположенных в том же штате.

Так же рейсы отменены в опасных районах. В связи с приближением урагана в штатах Флорида, Джорджия, Северная и Южная Каролина объявлен режим чрезвычайного положения.

Как ранее сообщал УРА-Информ, из-з тайфуна "Чаба" в Японии отменены 85 авиарейсов.