Германия введет санкций ЕС против России из-за Сирии

"В среду человек, информированный о дискуссиях в Германии, сказал, что правительство Германии обдумывает инициативу по введению санкций ЕС против России в ответ на ее поведение в Сирии", - сообщает The Wall Street Journal. "Это знак, что Европа ищет новые способы давления на Москву, призванного снизить уровень насилия в Сирии", - пишут журналисты Антон Трояновски, Лоренс Норман и Джулиан Э.Барнс.

"По словам источника, правительство канцлера Меркель анализирует, какими способами Москву можно принудить к смене курса в Сирии, где российские военные самолеты поддерживают силы сирийского правительства при осаде подконтрольных повстанцам районов Алеппо, которую западные лидеры называют обостряющимся гуманитарным кризисом. Официальные лица США и Германии утверждают, что Россия стояла за некоторыми бомбежками больниц и других гражданских сооружений в Алеппо. Россия отрицает, что наносила прицельные удары по гражданским лицам или населенным районам", - говорится в статье.

"Источник сказал, что один из инструментов, рассматриваемых правительством Германии в целях сдерживания действий России, - это практическое применение новых экономических санкций ЕС", - говорится в статье.

Газета отмечает: "Дискуссия немецких чиновников о возможных санкциях находится на раннем этапе, и неясно, насколько широко поддержат их младшие партнеры Меркель по коалиции - социал-демократы".

И все же дискуссия о потенциальных санкциях - "один из признаков того, что Европа, удрученная действиями России в Сирии и опасающаяся обострения кризиса с беженцами, в ближайшие недели может перейти к более жесткому курсу в отношении России", - считает газета.

Журналисты пересказывают слова неназванного "европейского чиновника": "После того как провалился американо-российский план прекращения огня, дипломаты опробуют различные идеи, пытаясь выяснить, насколько популярны они будут в столицах европейских стран и в Вашингтоне".

Правда, в среду на пресс-конференции, отвечая на вопрос о возможности санкций в отношении России из-за Сирии, неназванный официальный представитель МИДа Германии сказал: "На данный момент я не знаю никого, ни в Берлине, ни где-либо еще, кто выдвигал бы такие предложения". В этой связи газета напоминает, что министр иностранных дел Штайнмайер - социал-демократ.

"Вероятно, идея новых санкций ЕС в отношении России натолкнется на сопротивление и в других странах блока, где политики-популисты требуют, чтобы лидеры улучшили отношения с Москвой", - говорится в статье.

"Некоторые официальные лица в Вашингтоне полагают, что новые санкции ЕС против России, увязанные с ее поддержкой сирийского режима, - самый обнадеживающий способ склонить Москву к смене тактики в Сирии", - пишет газета.