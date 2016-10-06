Пранкер распространил слух что Клинтон больна вирусом Зика

В Нью-Йорке пранкер Тайлер Фишер притворился корреспондентом Би-би-си, который получил срочную новость о выходе Хиллари Клинтон из президентской гонки. Видео розыгрыша опубликовано на YouTube.

Фишер сообщил, что у Клинтон диагностировали вирус Зика и, поскольку ее главным соперником является Дональд Трамп, то, вероятнее всего, он станет новым президентом США.

Большинство опрошенных американцев негативно отреагировали на новость о президентстве Трампа. Некоторые были настолько шокированы и расстроены, что задумались о переезде из страны или вовсе самоубийстве.

Напомним, 14 сентября телеведущий американского канала ABC7 Джо Торрес по ошибке рассказал о смерти Хиллари Клинтон.

Ранее Клинтон объяснила затяжной приступ кашля аллергией на Трампа.