Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.03
USD
25.90
RUB
0.41
EUR
28.94
USD
25.85
RUB
0.41
EUR
29.27
USD
26.08
RUB
0.42
Новости
Мир
6 октября 16, 12:20
Пранкер распространил слух что Клинтон больна вирусом Зика
слухи
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Большинство опрошенных американцев негативно отреагировали на эту "новость".
Большинство опрошенных американцев негативно отреагировали на эту "новость".

В Нью-Йорке пранкер Тайлер Фишер притворился корреспондентом Би-би-си, который получил срочную новость о выходе Хиллари Клинтон из президентской гонки. Видео розыгрыша опубликовано на YouTube.

Фишер сообщил, что у Клинтон диагностировали вирус Зика и, поскольку ее главным соперником является Дональд Трамп, то, вероятнее всего, он станет новым президентом США.

Большинство опрошенных американцев негативно отреагировали на новость о президентстве Трампа. Некоторые были настолько шокированы и расстроены, что задумались о переезде из страны или вовсе самоубийстве.

Напомним, 14 сентября телеведущий американского канала ABC7 Джо Торрес по ошибке рассказал о смерти Хиллари Клинтон.

Ранее Клинтон объяснила затяжной приступ кашля аллергией на Трампа.
Korrespondent
Ещё по теме:
Трамп проигнорировал предложение Порошенко о встрече
Трамп показал свое отношеник к Украине
Трамп оспаривает победу Хиллари Клинтон в дебатах
Первый раунд предвыборных дебатов в США: Итоги
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
РФ отговаривает Черногорию и Боснию от вступления в НАТО
noimageГермания введет санкций ЕС против России из-за Сирии
noimageУраган "Мэтью" в США: отменены более 1,6 тысяч авиарейсов
noimageПрогноз Stratfor: Кто покинет ЕС вслед за Британией
noimageОпределился главный кандидат на пост генсека ООН
Лента новостей
Загрузка...