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6 октября 16, 12:25
РФ отговаривает Черногорию и Боснию от вступления в НАТО
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Отношения между странами осложнятся, считают в РФ.
Отношения между странами осложнятся, считают в РФ.

Предполагаемое вступление Черногории, а также Боснии и Герцеговины в НАТО не будет способствовать улучшению отношений этих стран с Россией. Об этом заявил директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин, передает "Интерфакс".

"В настоящее время НАТО проводит крайне недружественный курс в отношении России, размещаются иностранные войска на территории прибалтийских государств. Присоединение к НАТО в данной ситуации работает не на стабильность, а на усиление конфронтации в отношениях между странами", - сказал Келин на форуме молодых дипломатов.

Дипломат напомнил, что Черногория собирается в НАТО, а также туда "подстегивают" Боснию и Герцеговину.

"Это не пойдет на улучшение наших отношений", - подчеркнул Келин.

Как сообщал Корреспондент.net, 18 июня парламент Черногории поддержал вступление в НАТО. Документ утвердили 48 черногорских парламентариев, 26 проголосовали против него.

Напомним, НАТО пригласил Черногорию начать переговоры по вступлению в альянс в декабре прошлого года, на что Москва ответила недовольством.

19 мая в Брюсселе был подписан протокол о присоединении Черногории к альянсу.
Korrespondent
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